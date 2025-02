Klima-Aktivisten demonstrieren vor CDU-Parteizentrale

Kurz vor der Wahl: Klima-Aktivsten legen die Parteizentrale der CDU lahm

Klimaaktivisten marschieren kurz vor der deutschen Wahlentscheidung vor der Parteizentrale der CDU auf.

© apa ×

Protest gegen Merz

Sie protestieren gegen Friedrich Merz und wollen eine Klimawende in Deutschland. Aktivisten von Fridays for Future haben in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus gegen die CDU protestiert. Ihr Anliegen: mehr Klimaschutz. Von einem künftigen CDU-Kanzler erwarten sich die Protestanten wenig.