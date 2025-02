Merz: "Wir machen keine Politik mehr für grüne Spinner!"

Knallharte Sätze von Friedrich Merz, dem CDU/CSU-Kandidaten, bei seiner Schlussrede im Wahlkampffinale in der Nacht auf heute: "Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland! Es ist vorbei!"

Und: "Wir werden wieder Politik machen - für den Mittelstand, für die Landwirtschaft. Und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt." Die CDU/CSU dürfte heute auf 30 % der Stimmen kommen.

In seinem rhetorisch ausgezeichneten Wahlkampf-Finish grenzte er die CDU/CSU nochmals deutlich von Links ab: Friedrich Merz (69) stellte bei seiner Rede im Münchner Löwenbräukeller klar, wofür seine Partei steht - und wofür ganz sicher nicht.

So sagte Merz: "Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen! Für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen! Für die Mehrheit, die gerade denken kann, und für die, die auch noch alle Tassen im Schrank haben! Für die werden wir wieder Politik machen! Für den Mittelstand, für die Landwirtschaft! Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren! Und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt! Die sollen da draußen rumlaufen, aber die haben mit der Mehrheit der Bevölkerung gar nichts zu tun."

"Wo war der 'Aufstand der Anständigen'?"

Und der Kanzlerkandidat kritisiert in seiner Rede auch: "Wo war der 'Aufstand der Anständigen' in Deutschland, als in diesem Land Palästinenser-Flaggen geschwenkt wurden, 'From the River to the Sea' gesungen wurde, als Fahnen des Staates Israel verbrannt worden sind? Wo waren die da, die heute auf der Straße herumlaufen? Und meinen, sie müssten hier jetzt 'gegen Rechts' demonstrieren?"

Die Attacke gegen die Grünen kam in dieser Deutlichkeit doch überraschend: Immerhin muss die CDU/CSU - so wie auch die österreichische Schwesterpartei ÖVP - schon in wenigen Tagen eine mehrheitsfähige Koalition präsentieren. Wenn Merz die AfD dann weiterhin ausschließt (was zu erwarten ist), dann müsste er auch "mit den grünen Spinnern" wieder reden - und ihnen auch Ministerämter geben.