Musk zieht DOGE-Bilanz: "Hätte besser für meine Firmen gearbeitet"

"Anstatt DOGE zu machen, hätte ich einfach an meinen Unternehmen arbeiten sollen."

Tesla-Chef Elon Musk hat seine Arbeit für die Regierung von US-Präsident Donald Trump nur als mäßig erfolgreich bezeichnet und ein erneutes Engagement für die Effizienzbehörde DOGE ausgeschlossen. "Anstatt DOGE zu machen, hätte ich einfach an meinen Unternehmen arbeiten sollen. Und sie hätten die Autos nicht angezündet", sagte der Milliardär am Dienstag (Ortszeit) in einem Podcast. "Wir waren ein bisschen erfolgreich. Wir waren einigermaßen erfolgreich."

"Wir haben eine Menge Finanzmittel gestoppt, die wirklich einfach keinen Sinn ergaben, die völlig verschwenderisch waren", sagte Musk weiter. Auf die Frage, ob er die Leitung von DOGE erneut übernehmen würde, antwortete er: "Nein, das glaube ich nicht."

Musk hatte in den ersten fünf Monaten von Trumps zweiter Amtszeit das "Department of Government Efficiency" (DOGE) geleitet, das die Ausgaben und den Personalbestand der US-Regierung reduzieren sollte. Seine Rolle und seine politische Rhetorik lösten jedoch eine Gegenreaktion gegen ihn und Tesla aus, die auch zu Vandalismus an Tesla-Fahrzeugen führte. Neben Tesla gehören Musk unter anderem auch die Social-Media-Plattform X und das Raumfahrtunternehmen SpaceX.

Der Unternehmer war ein wichtiger Spender für Trumps Wahlkampf und wurde zu einem engen Berater seiner Regierung. Mitte des Jahres kam es jedoch wegen eines Steuer- und Ausgabengesetzes zu einem öffentlichen Zerwürfnis, auch wenn es inzwischen Anzeichen für eine Versöhnung gibt. Die DOGE-Einheit wurde mittlerweile aufgelöst. Sie hatte nach eigenen Angaben Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe gekürzt, was von externen Finanzexperten jedoch nicht überprüft werden konnte.