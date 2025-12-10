Fan-Schock: Trump plant Einreise-Hammer vor der WM

Auch Österreicher sollen ihre Social-Media-Historie der letzten fünf Jahre vorlegen.

Wie unter anderem die New York Times berichtet, plant die US-Regierung eine drastische Einreise-Verschärfung. Demnach wird bei der Einreise in die USA von allen ausländischen Touristen — also auch aus Ländern, die normalerweise visumfrei einreisen dürfen — künftig eine Überprüfung der Social-Media-Historie der letzten fünf Jahre verlangt.

Das bedeutet: Reisende müssten bei der Einreise ihre Social-Media-Accounts offenlegen — inklusive etwaiger Profile auf Plattformen wie Twitter, Instagram oder Facebook. Selbst bei visumfreiem Reisen (z. B. mit ESTA) soll die Regel gelten.

Gilt auch für Fußball-Fans

Hintergrund dieser Maßnahme ist die angebliche Verbesserung der nationalen Sicherheit: Die Behörden wollen demnach Inhalte prüfen, die als „anti-amerikanisch“, „extremistisch“ oder „gefährlich“ eingestuft werden könnten.

Die neuen Regeln sollen auch für Fußball-Fans gelten, die für die WM 2026 in die USA reisen.