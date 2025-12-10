Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Schnee
© Screenshot/Rai

Aufreger-Video

Schneemangel: Erstes Skigebiet fliegt Schnee mit Hubschrauber ein

10.12.25, 09:15
Teilen

Die milden Temperaturen machen den Skigebieten zu schaffen. 

Wegen fehlenden Neuschnees haben die Verantwortlichen in den italienischen Alpen Schnee per Hubschrauber auf die Pisten bringen lassen. Auf dem Monte Bondone, dem Hausberg der norditalienischen Stadt Trient, wurden in rund 40 Helikopterflügen Schneemengen aus höheren Lagen herangeschafft und auf den Pisten verteilt, um den Skibetrieb aufrechtzuerhalten.

Ein Video des Senders RAI zeigt, wie große Schneeladungen in Netzen transportiert und anschließend abgeworfen werden. Insgesamt dauerte die Aktion etwa vier Stunden.

 


 

Der 2.180 Meter hohe Monte Bondone dient sowohl dem alpinen Skisport als auch dem Langlauf. Aufgrund ungewöhnlich hoher Temperaturen und kräftiger Winde war eine Beschneiung mit Schneekanonen nicht möglich. Umweltorganisationen reagierten empört auf den Einsatz des Hubschraubers zum künstlichen Beschneien.

Der Betreiber Trento Funivie bezeichnete die Maßnahme als „temporäre Lösung“, um die Sicherheit der Pisten zu gewährleisten. Die Kosten für den Helikoptereinsatz belaufen sich demnach auf rund 6.000 Euro – einem möglichen Einnahmeverlust von etwa 500.000 Euro gegenüber.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden