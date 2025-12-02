Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Fledermaus
© Christoph Käs

Feuerwehr

Verirrte Fledermäuse: Rettung aus Wohnung gelungen

02.12.25, 18:17
Teilen

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Mödling in Niederösterreich zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus. 

In einer Wohnhausanlage wurden die Einsatzkräfte von einer ganz besonderen Tierrettung überrascht.

Auf einer Vorhangstange  

Drei Fledermäuse hatten sich in einer Wohnung auf einer Vorhangstange gemütlich gemacht und sorgten für Staunen bei den Bewohnern.

Tiere eingefangen

Die Feuerwehrleute gingen mit viel Vorsicht vor, um die Fledermäuse nicht zu verletzen. Sie fingen die Tiere behutsam ein und setzten sie in einem sicheren Behälter. Nach der Rettung wurden die Fledermäuse schließlich in den Wald gebracht, wo sie in die Freiheit entlassen wurden. Ein gelungener Einsatz!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden