Verirrte Fledermäuse: Rettung aus Wohnung gelungen

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Mödling in Niederösterreich zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus.
In einer Wohnhausanlage wurden die Einsatzkräfte von einer ganz besonderen Tierrettung überrascht.
Auf einer Vorhangstange
Drei Fledermäuse hatten sich in einer Wohnung auf einer Vorhangstange gemütlich gemacht und sorgten für Staunen bei den Bewohnern.
Tiere eingefangen
Die Feuerwehrleute gingen mit viel Vorsicht vor, um die Fledermäuse nicht zu verletzen. Sie fingen die Tiere behutsam ein und setzten sie in einem sicheren Behälter. Nach der Rettung wurden die Fledermäuse schließlich in den Wald gebracht, wo sie in die Freiheit entlassen wurden. Ein gelungener Einsatz!