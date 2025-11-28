Ex-Formel-1-Star Adrian Sutil wurde festgenommen!

Razzien in gleich drei Staaten: Ermittler ließen am Donnerstag Adressen in Monaco und der Schweiz durchsuchen. Im Fokus: Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil. Der frühere Motorsport-Star sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Betrug und Unterschlagung.

Die Razzia lief am Donnerstagvormittag (27. November 2025) zeitgleich in drei Ländern: Monaco, der Schweiz und Deutschland. Ziel der Aktion war der ehemalige Formel-1-Fahrer Adrian Sutil (42). In Sindelfingen (Baden-Württemberg) soll der Rennfahrer nach "Bild"-Informationen auch festgenommen worden sein. Die genauen Umstände der Festnahme sind bislang unklar.

Haftbefehl gegen Sutil

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte, dass „gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht“ wurden. Gegen Sutil lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein Haftbefehl vor. Nach der Festnahme wurde er zum Amtsgericht Stuttgart gebracht, wo ein Richter den Haftbefehl in Vollzug setzte.

© GEPA pictures/ xpb.cc/ Davenport

Es geht um Betrug

Zu den konkreten Vorwürfen schweigt die Ermittlungsbehörde. Nach Angaben von Ermittlern besteht der Verdacht „des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung“.

Adrian Sutil (GER/26), Startnummer 20, Team: Force India-Mercedes © GEPA

Handel mit Luxus-Autos

Sutil lebte bis vor rund zehn Jahren im Schlosshof einer Gemeinde im Schweizer Kanton Solothurn. Zuletzt soll er sich dem Handel mit Luxus-Autos gewidmet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Motorsportler mit dem Gesetz in Berührung kommt. Bereits 2012 geriet Sutil in einer Disco in Shanghai mit Lotus-Boss Eric Lux in Streit. Dabei verletzte er Lux mit einem abgebrochenen Champagnerglas am Hals. Das Urteil: 18 Monate auf Bewährung. Ein Jahr später erklärte Lux gegenüber BILD, dass er Sutil verziehen habe.