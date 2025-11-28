Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Adrian Sutil
© getty

Betrug

Ex-Formel-1-Star Adrian Sutil wurde festgenommen!

28.11.25, 18:33
Teilen

Razzien in gleich drei Staaten: Ermittler ließen am Donnerstag Adressen in Monaco und der Schweiz durchsuchen. Im Fokus: Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil. Der frühere Motorsport-Star sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Betrug und Unterschlagung. 

Die Razzia lief am Donnerstagvormittag (27. November 2025) zeitgleich in drei Ländern: Monaco, der Schweiz und Deutschland. Ziel der Aktion war der ehemalige Formel-1-Fahrer Adrian Sutil (42). In Sindelfingen (Baden-Württemberg) soll der Rennfahrer nach "Bild"-Informationen auch festgenommen worden sein. Die genauen Umstände der Festnahme sind bislang unklar.

Haftbefehl gegen Sutil

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte, dass „gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht“ wurden. Gegen Sutil lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein Haftbefehl vor. Nach der Festnahme wurde er zum Amtsgericht Stuttgart gebracht, wo ein Richter den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Adrian Sutil (GER/ Force India)
© GEPA pictures/ xpb.cc/ Davenport

Es geht um Betrug

Zu den konkreten Vorwürfen schweigt die Ermittlungsbehörde. Nach Angaben von Ermittlern besteht der Verdacht „des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung“. 

18_sutil_gepa
Adrian Sutil (GER/26), Startnummer 20, Team: Force India-Mercedes
© GEPA

Handel mit Luxus-Autos

Sutil lebte bis vor rund zehn Jahren im Schlosshof einer Gemeinde im Schweizer Kanton Solothurn. Zuletzt soll er sich dem Handel mit Luxus-Autos gewidmet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Motorsportler mit dem Gesetz in Berührung kommt. Bereits 2012 geriet Sutil in einer Disco in Shanghai mit Lotus-Boss Eric Lux in Streit. Dabei verletzte er Lux mit einem abgebrochenen Champagnerglas am Hals. Das Urteil: 18 Monate auf Bewährung. Ein Jahr später erklärte Lux gegenüber BILD, dass er Sutil verziehen habe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden