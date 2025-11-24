Alles zu oe24VIP
René Karst
Traurig

Er lag tot im Bett! Drama um Schlagerstar - Familie fragt: "Warum nur?"

24.11.25, 12:07
René Karst, der beliebte Schlagerstar wurde tot von seiner Frau im Bett gefunden.

Es kam für seine Lieben gänzlich unerwartet: Schlagerstar René Karst ist tot. Dabei wollte er ab dem 26.11. wieder auf der Bühne stehen, an vier Terminen bei der "Theatertour 2025" dabei sein.

Wie nun seine Familie auf der Insta-Seite des beliebten Künstlers mitteilte, verstarb Karst in der Nacht, wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Er wurde 59 Jahre alt.

Kann es nicht glauben

Auch seine Tochter teilt persönliche Worte voller Wärme und Trauer: "Wie denn? Warum? Warum jetzt? (...) Ich kann es immer noch nicht glauben. Du bist nicht mehr da. Keine Umarmungen, keine Anrufe, keine Diskussionen über die verrückten kreativen Ideen, die du hattest.... (...) Papa, ich werde gut auf unsere Familie aufpassen und auf Mama aufpassen."

 

Größter Hit

Karst war für Party-Schlager in niederländischer Sprache bekannt - wurde aber auch Deutschland heiß verehrt. Sein Song "Liever te dik in de Kist", zusammen mit Stef Ekkel, über 24 Millionen Spotify-Streams.

