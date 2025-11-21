Alles zu oe24VIP
Happy Birthday, Volks-Rock'n'Roller - feiert er mit neuer Liebe?
© zeidler

Gabalier wird 41!

Happy Birthday, Volks-Rock'n'Roller - feiert er mit neuer Liebe?

21.11.25, 10:20 | Aktualisiert: 21.11.25, 11:37
Teilen

Am 21. November feiert der Chart-Stürmer seinen Geburtstag. Wie und vor allem mit wem er feiert ist allerdings geheim.

Es läuft gut für Andreas Gabalier. Gerade erst feierte er in Wien den krönenden Abschluss seiner Mega-Tournee und auch in der Liebe scheint es gut zu laufen. Erst kürzlich ließ der Sänger durchklingen, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt.

Happy Birthday, Volks-Rock'n'Roller - feiert er mit neuer Liebe?
© zeidler

"Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs", so der Volks-Rock'n'Roller kürzlich. Wer die Dame an seiner Seite ist, will er vorerst nicht verraten. "Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten", so die Schlager-Legende.

Geburtstag mit seiner neuen Liebe?

Happy Birthday, Volks-Rock'n'Roller - feiert er mit neuer Liebe?
© zeidler

Und jetzt hat Gabalier auch einen weiteren Grund zum Feiern. Am Freitag, den 21. November, begeht er seinen 41. Geburtstag. Was genau dabei am Plan steht hält Gabalier aber privat. Gerüchten aus seinem Umfeld zufolge, soll er im kleinen Kreis mit Freunden - und seiner neuen Liebe - in Graz feiern. Wo genau die Party steigt, ist natürlich streng geheim.

Rechtzeitig zu seinem Geburtstag hat Gabalier auch ein Mega-Zuckerl für seine Fans parat. Am 19. Juli 2026 wird unser Superstar zum ersten Mal beim "Austria goes Zrce"-Festival in Kroatien auftreten, das im nächsten Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert.

