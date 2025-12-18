Amazon Prime zeigt jetzt das Vorspiel zu "Dinner for One"

"Miss Sophie" zeigt an 22. Dezmeber bei Amazon Prime was vor "Dinner For One" geschah. Der Starbesetzte deutscher Sechsteiler erzählt die Vorgeschichte zum feuchtfröhlichen Silvester-Dauerbrenner

May Warden als 90-jährige Miss Sophie, Freddie Frinton als ihr torkelnder Butler und ein legendäres Tigerfell. Was wäre ein Silvester ohne den Dauerbrenner "Dinner for One"? Wie das Amen im Gebet, läuft der Sketch seit über 60 Jahren im Fernsehen am letzten Tag des Jahres. "The same procedure as every year, James" ist ein Satz, den wohl viele kennen - und der Untertitel zur Prequel-Serie "Miss Sophie", die nicht im TV, sondern am Montag (22. Dezember) bei Amazon Prime Video erscheint.

Die Handlung der deutschen Serie setzt in England Anfang des 20. Jahrhunderts ein, als fünf sehr unterschiedliche Männer um die Hand von Miss Sophie (Alicia von Rittberg) kämpfen, die seit dem Tod der Eltern allein auf ihrem englischen Landsitz lebt. Die Verehrer sind Mr. Pommeroy (Moritz Bleibtreu), Mr. Winterbottom (Frederick Lau), Sir Toby (Jacob Matschenz) und Admiral von Schneider (Christoph Schechinger). Aber bevor die junge Adlige ihre Wahl treffen kann, wird einer der Herren ermordet. Da wird Miss Sophie zu Miss Marple und versucht, den Mörder zu finden - immer an ihrer Seite steht ihr Butler James (Kostja Ullmann), zu dem sich eine zarte Romanze entwickelt.

Das Original "Dinner for One" aus dem Jahr 1963 läuft zum Jahreswechsel natürlich wieder im ORF. Und das gleich zwei Mal. Am 31. Dezember von 23.40 bis 0.00 Uhr auf ORF1. Und auch am 1.Jänner von 05.00 Uhr bis 05.20 Uhr.