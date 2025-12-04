Oben ohne und nass: Philipp Hochmair wirbt HIER für...

Der Schauspieler hat einen lukrativen Werbedeal ergattert. Beim Shooting zeigt er sich oben ohne am Mondsee und macht einen Kopfstand.

Schon während der Salzburger Festspiele machte Jedermann-Star Philipp Hochmair klar, dass er nur eines trinkt: Wasser. Kein Wein, kein Champagner, keine teuren Cocktails – einfach reines, klares Wasser. Offenbar so überzeugend, dass die Firma BWT (Best Water Technology) die Gelegenheit beim Schopfe packte und sich den Schauspieler für einen Werbedeal krallte.

Philipp Hochmair schüttet sich Wasser ins Gesicht © Katharina Malner

Fotos sorgen für Schmunzeln

Das Ergebnis: eine Werbekampagne, bei der Hochmair seine Fans einmal mehr ins Schwitzen bringt. Zu sehen ist der Schauspieler oben ohne, Hemd weit geöffnet, während er sich ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet, um sich abzukühlen. Eine Mischung aus sommerlicher Erfrischung und augenzwinkernder Verführung – Hochmair präsentiert Wasser, wie man es sonst nur aus Hollywood-Filmen kennt.

Philipp Hochmair zeigt, was er kann. © Katharina Malner

Hinter der Kampagne steckt aber nicht nur optische Reizüberflutung. Hochmair erklärt: „Ich trinke Wasser aus Leidenschaft. Es ist unser aller Lebenselixier und ich liebe bestes Wasser. Die Philosophie von BWT, lokales Wasser aufzubereiten und damit Transportwege und Verpackung zu vermeiden, gefällt mir und ist ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag.“





Philipp Hochmair wirbt für BWT. © Katharina Malner

Kurz gesagt: Philipp Hochmair macht aus Wasser ein Erlebnis – und seine Fans dürfen sich dabei sowohl über seinen Körper als auch über die nachhaltige Botschaft freuen. Wer hätte gedacht, dass Leitungswasser so verführerisch sein kann?