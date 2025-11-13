Alles zu oe24VIP
© SF / Jan Friese

Nächster Abgang

Festspiel-Hammer: Aus für "Buhlschaft" Deleila Piasko - Hochmair bleibt!

13.11.25, 12:38
Teilen

Es tut sich was hinter den Kulissen der Salzburger Festspiele: Nach zwei Jahren als gefeiertes „Jedermann“-Traumpaar trennen sich die Bühnenwege von Philipp Hochmair und Deleila Piasko. Im Sommer 2026 wird Hochmair nicht nur eine neue Buhlschaft küssen.

Die Salzburger Festspiele gaben am Donnerstag bekannt, dass Buhlschaft, Jedermanns Mutter sowie die Doppelrolle Armer Nachbar/Werke in der kommenden Saison neu vergeben werden. Damit steht dem Ensemble rund um Philipp Hochmair, der seit 2023 als Jedermann brilliert, eine spürbare Veränderung bevor. Noch ist nicht bekannt, wer im kommenden Sommer die begehrte Rolle der Buhlschaft übernehmen wird. Die offizielle Vorstellung der neuen Darstellerinnen soll in der kommenden Woche in Wien erfolgen.

Mehr lesen:

Marie-Luise Stockinger gilt als Favoritin

Wie aus Festspielkreisen verlautet, gilt Marie-Luise Stockinger als heiße Anwärterin auf die prestigeträchtige Rolle. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin – bekannt aus TV, Theater und Film – stand bereits mehrfach bei Festspiel-Produktionen auf der Bühne. Stockinger ist Lebenspartnerin von Michael Maertens, der selbst als Jedermann am Salzburger Domplatz auftrat. Ihre Erfahrung, Bühnenpräsenz und Festspielvergangenheit machen sie zu einer naheliegenden Wahl für die weibliche Hauptrolle an Hochmairs Seite.

Abschied von Deleila Piasko

Jedermann-Probe in Salzburg

Jedermann-Probe in Salzburg

© Franz Neumayr

Mit der Umbesetzung endet auch die Zusammenarbeit von Philipp Hochmair und Deleila Piasko, die in den vergangenen zwei Jahren als Bühnenpaar das Publikum begeisterten. Ihr Zusammenspiel galt als modern, emotional und elektrisierend – ein frischer Zugang zum über 100 Jahre alten Stück von Hugo von Hofmannsthal.

