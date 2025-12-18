Bryan Adams ließ 11.000 Fans in Wien ausflippen

Weihnachten war in Wien heuer schon am 18. Dezember. Bryan Adams sorgte am Donnerstag in der Stadthalle für eine schöne Bescherung. 11.000 Fans feierten das größte Hitfeuerwerk des Jahres und den Weihnacht-Hit „Christmas Time“.

„Lasst uns eine unvergessliche Nacht gestalten, Stadthalle!“ Bryan Adams erwies sich am Donnerstag beim letzten großen internationalen Top-Konzert des Jahres in der ausverkauften Stadthalle als Hit-Fabrik von Jukebox-Qualität. An die 30 Chart-Kracher mit absoluter Mitsing-Garantie. Ein größeres Hitfeuerwerk gibt es nicht!

Nahezu überpünktlich um 19.39 Uhr legte er mit den berühmten Ultravox-Worten „Oh Vienna“ auf einer Mini-Bühne inmitten der Fans los. Und das gleich mit Akustik-Perlen wie „“Can't Stop This Thing We Started“ und „Straight From the Heart“. Da wurde Wien in Punkto Textsicherheit schon stark gefordert.

Mit „Kick Ass“ und einer von Coldplay adaptierten Mitmach-Leuchtshow via gratis verteilten LED-Bändchen für die 11.000 Fans ging’s zurück auf die Hauptbühne und in Richtung Vollgas-Rock: „Run to You“, „Somebody“, „18 til I Die“ oder eine exzessive Hardrock-Version von „It’s Only Love“ - mehr als 100 Millionen-fach verkaufte Welthits, die das Wiener Herz aufgehen ließen. Die emotionellen Schmuse-Balladen „Please Forgive Me“, „Shine A Light“, wo sich die ganze Stadthalle in ein Handy-Lichtermeer verwandelte, und „Heaven“ ja sowieso.

Mit „Servus. Mein Name ist Bryan - und heute will ich euch alle zur ‚Roll with the Punches‘ Tour einladen. Egal woher ihr kommt - aus Ost-Österreich., aus West-Österreich, aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn - heute werden wir alle Spaß haben,“ gab er früh das Motto vor. Das aktuelle und gar nicht so schlechte Album „Roll With the Punches“ , bei dem er auch einen überdimensionalen Boxhandschuh durch die Stadthalle kreisen ließ, wurde zur Freude des mitsingefreudigen Publikums in Wien aber nur gestreift. Selbst Selbstbeweihräucherung gab’s die Welthits. Und Publikuswünsche wie „Heat of the Night“ („Das ist für Hans!“) sowie Rock-Klassiker a’la „Twist & Shout“, "Song 2" oder „Blue Suede Shoes“

Dazu ein Final-Furioso das seinesgleichen suchte. „The Only Thing That Looks Good on Me Is You“, der Robin-Hood-Hit „(Everything I Do) I Do It for You“, „Back to You“, und natürlich die ewige Hymne „Summer of '69“. Da hielt es in Wien niemand mehr auf den Sitzen.

Als Rausschmeißer legte Adams dann noch „Cuts Like a Knife“, eine Solo-Version von

„All for Love“ und ein paar Zeilen vom Weihnachts-Hit „Christmas Time“ drauf. Für 11.000 Fans kam mit diesem unglaublichen Konzert-Hammer das Rock-Christkind um 6 Tage früher. "Das war wohl mein beste Wien Show aller Zeiten", war auch Adam begeistert.

Adams, der ja als siebenjähriger Knirps sogar 6 Monate lang in Wien lebte („Es roch immer nach Sauerkraut!“), zeigte sich auch bei seinem bereits 57. (!) Österreich-Konzert als Austro-Fan und stoppte bereits am Mittwoch für eine Stippvisite in der Albertina.