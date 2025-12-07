Alles zu oe24VIP
DIESES Schlager-Ehepaar ersetzt Gottschalk, Schöneberger und Jauch

Legenden-Nachfolger

DIESES Schlager-Ehepaar ersetzt Gottschalk, Schöneberger und Jauch

07.12.25, 12:39
Nach dem emotionalen Abschied von Thomas Gottschalk steht fest: Die RTL-Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" geht weiter – und wird vorerst von Giovanni Zarrella und seiner Frau Jana Ina Zarrella übernommen.

Die Abschiedsshow von Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch ist vorbei. Doch die beliebte RTL-Sendung wird fortgesetzt. Schon am 6. Dezember kündigte Moderator Thorsten Schorn während der letzten Sendung an, dass Giovanni und Jana Ina Zarrella die Show am 13. Dezember übernehmen werden.

Jana Ina und Giovanni Zarrella

Jana Ina und Giovanni Zarrella

© Fuhrich

Giovanni Zarrella war bereits als Gast in der Abschiedssendung dabei und spielte zusammen mit Moderator Jörg Pilawa gegen das scheidende Trio. Auf Schorns Frage, ob er auch in der kommenden Woche teilnehmen wolle, antwortete Zarrella: "Ich wollte eigentlich einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen, aber dann bringe ich sie eben mit." Pilawa sagte hingegen ab: "Ich würde es sofort machen, aber ich habe keine Zeit."

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show.
© Hersteller

Damit steht fest: Für die Sendung am 13. Dezember werden die Zarrellas auf der Bühne stehen. Wer sich als dritter Teilnehmer zu ihnen gesellt, ist noch unklar. Schöneberger schlug charmant vor: "Jetzt, wo wir das nicht immer machen, können wir uns doch auch als Gäste einladen." Das Publikum applaudierte begeistert.

schöneberger
© Getty Images

Ob das Ehepaar Zarrella dauerhaft die Moderation übernimmt, ließ RTL offen. Auf Nachfrage sagte der Sender lediglich: "Wie Giovanni gesagt hat: Jana Ina und er spielen nächste Woche mit weiteren Überraschungsgästen. Wie immer: 'Denn Sie wissen nicht, was passiert'." Für Giovanni Zarrella ist der Auftritt eine besondere Ehre: "Wir sehen uns gerade so wenig, weil wir beide gerade so viel arbeiten." Die gemeinsame Show-Zeit ist somit auch ein seltener Moment zu zweit für das Paar.

