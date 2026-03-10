Antonia aus Tirol: Nach Krebs-Drama feiert sie ihr Schlager-Comeback

Die österreichische Sängerin war in der schwierigen Zeit für ihren Papa da. Doch jetzt ist sie wieder zurück.

Hinter Antonia aus Tirol – die nun auch vermehrt unter dem Namen Antonja firmiert – liegt ein Jahr, in dem das Blitzlichtgewitter der Showbühnen einer weitaus wichtigeren Aufgabe weichen musste: der Fürsorge für ihren schwer erkrankten Vater Rudolf. Nach einer kräftezehrenden Zeit der Pflege und des Bangens kehrt die gebürtige Linzerin nun mit neuem Elan und tief verwurzelter Dankbarkeit in das Rampenlicht zurück.

„Ich habe mich für die Familie entschieden“

Der Grund für den temporären Rückzug war ein dramatischer: Im Jänner 2025 wurde bei Antonias Vater Rudolf Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert – und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, befand er sich doch gerade erst auf dem Weg der Besserung nach einer schweren Herzoperation. Für die Künstlerin gab es in diesem Moment keine zwei Meinungen. „Ende 2024 ist mein Papa krank geworden und ich habe mich dann für die Familie entschieden“, so die Sängerin gegenüber RTL.

Ein ganzes Jahr lang stellte sie ihre Karriere hintan, um ihrem Vater beizustehen. „Ich wollte für ihn da sein und habe ihn rund um die Uhr gepflegt. Also habe ich jetzt ein Jahr Pause gemacht und war für ihn da.“ Um diese Betreuung lückenlos zu gewährleisten, verlegten sie und ihr Ehemann Peter Schutti ihren Wohnsitz von der Sonneninsel Mallorca vorübergehend zurück in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz.

Pflege aus Liebe: „Wollte Papa nicht von fremden Leuten pflegen lassen“

Seit der Scheidung lebt Rudolf allein, eine Fremdpflege kam für seine Tochter jedoch nicht infrage. Gegenüber der „Bild“ betonte sie die tiefe Verbundenheit: „Ich wollte Papa nicht von fremden Leuten pflegen lassen. Ich sehe ihn täglich und kümmere mich um ihn. Wir gehen zusammen spazieren, auch wenn ihm das Laufen mittlerweile sehr schwerfällt. Papa war immer für mich da, von ihm habe ich mein musikalisches Talent und jetzt ist es an der Zeit, nur für ihn da zu sein.“ Diese Aufopferung scheint Früchte zu tragen, denn mittlerweile gibt es vorsichtige Entwarnung und wichtige Fortschritte in Richtung Genesung.

Das musikalische Comeback: „Startschuss für meinen Schlager“

Nach 4.000 Auftritten in 25 Jahren und der persönlichen Zäsur fühlt sich Antonia nun bereit für einen emotionalen Neuanfang. „Und jetzt ist 2026 sozusagen der Startschuss wieder für Antonia aus Tirol, für meinen Schlager“, erklärt sie ihre Rückkehr zu den Wurzeln.

Antonia mit Ehemann Peter Schutti © Getty

Ursprüngliche Pläne, sich verstärkt dem Rock-Genre zu widmen, wurden zugunsten ihrer Schlager-Identität vorerst zurückgestellt. Zum Neustart präsentiert sie eine aufgefrischte Version ihres 2008er-Hits „1000 Träume weit (Torneró)“. „Der Song ist für mich immer noch sehr wichtig“, begründet sie die Wahl. Auf ihrem neuen Album finden sich daher mehrere Klassiker in modernem Gewand, die ihr einst „den Traum als Schlagersängerin ermöglicht haben“.

Derzeit tourt Antonia bereits wieder international durch Polen, Slowenien, die Schweiz sowie Deutschland und Österreich. Selbst eine Rückkehr an den Ballermann auf Mallorca scheint nach dieser schweren, aber verbindenden Zeit nicht mehr ausgeschlossen.