Selenskyj: Bin im Krieg nicht der beste Vater

Ukraine-Präsident

Selenskyj: Bin im Krieg nicht der beste Vater

28.02.26, 07:24
Der ukrainische Präsident hat wenig Zeit für seine beiden Kinder.

Mehr als vier Jahre Krieg in der Ukraine haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch Auswirkungen auf dessen Familienleben. "Während des Krieges bin ich nicht der beste Vater", sagte Selenskyj in einem Interview des britischen Senders Sky News. Er habe nicht allzu viel Zeit für seine Kinder. "Ich bin der Präsident der Ukraine, ich vergleiche meine Arbeit nicht", sagte Selenskyj demnach weiter.

Selenskyj

Selenskyj  mit seiner Ehefrau Olena

© Getty

Er habe seine Pflicht gewählt, sagte der frühere Fernsehstar weiter. "Meine Wahl ist die Ukraine. Deshalb habe ich gesagt, ich bin während des Krieges kein guter Vater", so Selenskyj, der mit seiner Frau Olena zwei Kinder hat, eine im Jahr 2004 geborene Tochter und einen im Jahr 2013 geborenen Sohn.

