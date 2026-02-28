Iran droht mit "vernichtendem" Gegenschlag

Israel hat mit einem Militärschlag gegen das Mullah-Regime begonnen und greift im Iran Einrichtungen von Regime und Militär an. Der Iran droht mit einem Gegenschlag.

Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen – über Teheran waren heute Rauchwolken zu sehen. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah wurden der Nachrichtenagentur FARS zufolge Explosionen gemeldet. Laut Nachrichtenagentur Reuters befindet sich der Oberste Führer des Iran Ayatollah Ali Khamenei (86) nicht in Teheran. Khamenei sei "an einen sicheren Ort gebracht worden" sein, berichtet Reuters unter Berufung auf einen Regierungsvertreter.

Die USA beteiligen sich am Militärschlag Israels gegen den Iran. Trump verkündete heute, dass die US-Streitkräfte einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen haben.

Iran kündigt "vernichtenden" Gegenschlag an

Unterdessen bereitet der Iran laut einem Insider einen Gegenschlag vor. Ein iranischer Vertreter sagt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Vergeltung vernichtend ausfallen werde.

Auch Israels Verteidigungsminister Israel Katz erwartet einen iranischen Gegenschlag. "Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen. Infolgedessen wird in unmittelbarer Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff auf den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet", sagte Israel Katz heute.