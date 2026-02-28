Ober-Mullah Khamenei hat Teheran verlassen

Ayatollah Ali Khamenei soll sich an einem sicheren Ort befinden.

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. "Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei soll die Hauptstadt Teheran bereits verlassen haben. Der Ober-Mullah wurde „an einen sicheren Ort gebracht “ , berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf einen Regierungsvertreter.