Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. WTA
serena williams
© getty

Grand-Slam-Siegerin

Großes Comeback von Williams-Schwester rückt näher

23.02.26, 11:00
Teilen

Die Anzeichen für ein Comeback von Tennis-Legende Serena Williams verdichten sich.

Die mittlerweile 44-jährige US-Amerikanerin hatte sich schon im Vorjahr wieder in den Anti-Doping-Testpool aufnehmen lassen, seit Sonntag gilt sie offiziell nicht mehr als zurückgetretene Spielerin. Nun ist auch ihr früherer Coach Rick Macci sicher, dass die 23-fache Major-Siegerin für ein Comeback trainiert. Williams selbst hatte zuletzt sehr ausweichend auf die Gerüchte reagiert.

In der NBC-Sendung "Today Show" im Vormonat wirkte sie auf die Frage verunsichert und geriet für ihre Verhältnisse fast ins Stottern. Macci, der Serena und Schwester Venus Anfang der 1990er-Jahre trainiert hatte, ist sich sicher, dass Williams zurückkehren will. "Sie trainiert mit vielen Sparringspartnern - Männern", sagte er in einem Interview mit der Sportzeitung L'Equipe. "Sie hat auch schon mit Alycia Parks, einer guten Freundin von ihr aus Südflorida, gespielt. Deshalb habe ich keinen Zweifel an ihrem Comeback."

"Mit den Besten mithalten"

Zunächst habe er gedacht, sie wolle vielleicht mit Venus Doppel spielen. "Aber wir reden hier nicht nur über Doppel. Sie gibt alles. Wenn sie nicht glauben würde, dass sie mit den Besten mithalten könnte und auch Matches gewinnen kann, würde sie es nicht tun."

Williams hat ihren bis dato letzten Grand-Slam-Einzeltitel 2017 gewonnen und ist seit den US Open 2022 nicht mehr angetreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen