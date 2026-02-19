Überraschende Pleite: Was ist mit Gigant Sinner los?

Die Tennis-Nummer-2 der Welt kassierte in Doha eine überraschende Niederlage.

Wenn Jannik Sinner in ein Turnier geht, dann marschiert er normalerweise bis ins Finale durch. Dort gewinnt er (wie letzten Oktober in der Wiener Stadthalle), oder er scheitert höchstens am Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Bei den Australian Open in Melbourne war ausnahmsweise schon gegen Gigant Novak Djokovic im Semifinale Endstation - nach fünf dramatischen Sätzen.

Aber was war am Donnerstag beim ATP500-Turnier in Doha los? Da ging Sinner überraschend schon im Viertelfinale k.o. Der Weltranglisten-Zweite musste sich dem als Nr. 6 gesetzten Tschechen Jakub Mensik (ATP-Nr. 16) mit 6:7(3), 6:2, 3:6 beugen.

Auch Alcaraz hatte Probleme

Sinners großer Widersacher Alcaraz hatte ebenfalls Mühe, besiegte den Russen Karen Chatschanow noch mit 6:7(3), 6:4, 6:4. Im Semifinale trifft der topgesetzte Spanier auf Andrej Rublew (RUS-5), Mensik kämpft gegen Arthur Fils (FRA) um den Final-Einzug.