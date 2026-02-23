Alles zu oe24VIP
WTA-Rangliste: Neo-Österreicherin Potapova fällt tief
© EPA

Kraus knackt Top-100

WTA-Rangliste: Neo-Österreicherin Potapova fällt tief

23.02.26, 11:20
Sinja Kraus hat es nun Schwarz-auf-Weiß: Die 23-jährige Wienerin schaffte es erstmals in ihrer Karriere als 99. in die Top 100 im WTA-Ranking.

Damit scheinen erstmals seit 2010 drei Österreicherinnen unter den besten 100 der Frauen-Weltrangliste auf. Aktuelle Nummer eins ist Julia Grabher auf Position 79, die eingebürgerte Russin Anastasia Potapova verlor 15 Positionen und ist nun 91. Lilli Tagger auf Position 116 fehlen auch nur noch 95 Zähler zu diesem Meilenstein.

Bei den Männern ist der derzeit rekonvaleszente Filip Misolic als 86. bester ÖTV-Mann, Sebastian Ofner liegt an 132., Jurij Rodionov an 176. Stelle.

