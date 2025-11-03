Ranking-Sprung! Lilli Tagger 156. – Sinja Kraus knapp vor Top 100

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger steht nach ihrem Finale in Jiujiang auf Platz 156 der WTA-Weltrangliste. Sinja Kraus rückte auf Rang 107 vor und fehlen nur 35 Punkte auf die Top 100. Filip Misolic erreichte mit Platz 85 sein Bestranking.

Lilli Tagger findet sich nach ihrem Finaleinzug in Jiujiang auf Platz 156 der WTA-Weltrangliste wieder. Die Österreicherin verbesserte sich um 79 Positionen und zeigt ihre steile Lernkurve. Sinja Kraus rückte nach ihrem Titel beim Challenger in Cali um 22 Ränge auf Platz 107 vor.

Kraus knapp vor Top 100

Sinja Kraus fehlen nur noch 35 Punkte zum erstmaligen Einzug in die Top 100. Die Wienerin setzt ihre positive Entwicklung konsequent fort. Julia Grabher figuriert weiterhin an 91. Stelle und bleibt damit die beste Österreicherin in der Weltrangliste.

Sinner wieder an Weltranglistenspitze

Jannik Sinner hat mit seinen Titeln in Wien und Paris wieder die Weltranglistenspitze übernommen. Der Südtiroler führt nun 250 Punkte vor Carlos Alcaraz. Beide werden am 10. Jänner in Seoul ein Exhibition-Match bestreiten, kurz vor den Australian Open.

Misolic mit Bestmarke

© GEPA/Walter Luger

Österreichs einziger Top-100-Mann Filip Misolic verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 85 und erreicht damit sein bisher bestes Ranking. Der Steirer bestätigt damit seine konstante Leistungsentwicklung in dieser Saison.