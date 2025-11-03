Alles zu oe24VIP
© getty

Tennis:

Ranking-Sprung! Lilli Tagger 156. – Sinja Kraus knapp vor Top 100

03.11.25, 10:21 | Aktualisiert: 03.11.25, 13:00
Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger steht nach ihrem Finale in Jiujiang auf Platz 156 der WTA-Weltrangliste. Sinja Kraus rückte auf Rang 107 vor und fehlen nur 35 Punkte auf die Top 100. Filip Misolic erreichte mit Platz 85 sein Bestranking.

Lilli Tagger findet sich nach ihrem Finaleinzug in Jiujiang auf Platz 156 der WTA-Weltrangliste wieder. Die Österreicherin verbesserte sich um 79 Positionen und zeigt ihre steile Lernkurve. Sinja Kraus rückte nach ihrem Titel beim Challenger in Cali um 22 Ränge auf Platz 107 vor.

Kraus knapp vor Top 100

Sinja Kraus fehlen nur noch 35 Punkte zum erstmaligen Einzug in die Top 100. Die Wienerin setzt ihre positive Entwicklung konsequent fort. Julia Grabher figuriert weiterhin an 91. Stelle und bleibt damit die beste Österreicherin in der Weltrangliste.

Misolic mit Bestmarke

Ranking-Sprung! Lilli Tagger 156. – Sinja Kraus knapp vor Top 100
© GEPA/Walter Luger

Österreichs einziger Top-100-Mann Filip Misolic verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 85 und erreicht damit sein bisher bestes Ranking. Der Steirer bestätigt damit seine konstante Leistungsentwicklung in dieser Saison.

