Weltrangliste! Sinner kehrt nach Paris-Titel an Spitze zurück

Jannik Sinner ist zurück an der Tennis-Weltranglistenspitze. Der Südtiroler besiegte im Paris-Finale Felix Auger-Aliassime mit 6:4,7:6(4) und löst Carlos Alcaraz an der Spitze ab. Sinner triumphierte eine Woche nach seinem Wien-Erfolg.

Jannik Sinner hat das Masters-1000-Turnier in Paris gewonnen und damit die Weltranglistenführung übernommen. Der Südtiroler besiegte im Finale den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4,7:6(4) in 1:52 Stunden. Sinner löst damit Carlos Alcaraz an der Spitze ab, der bereits in seinem Auftaktmatch gegen Cameron Norrie gescheitert war.

Siegesserie setzt sich fort

Der 24-Jährige setzte seine starke Form fort und gewann zum 26. Mal in Folge auf Hartplatz in der Halle. Eine Woche zuvor hatte Sinner bereits das Turnier in Wien gewonnen. In diesen beiden Wochen sammelte der Italiener insgesamt 1.500 Punkte. Es ist sein 23. Titel auf der Tour und der fünfte in diesem Jahr.

Zweikampf um Jahresendspitze

Für die Nummer eins am Jahresende gilt Sinner jedoch nicht als Favorit. Ihm werden noch die Punkte vom ATP-Finals-Vorjahrestitel aus der Wertung fallen, während Alcaraz 2024 in Turin bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war. Sinner muss beim Saisonabschlussturnier daher mehr als 1.000 Punkte auf den Spanier gutmachen.

Dominante Vorstellung in Paris

Sinner zeigte im Finale eine überzeugende Leistung. Im ersten Satz nahm er Auger-Aliassime gleich bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab und gab bei eigenem Aufschlag nur drei Punkte ab. Im zweiten Satz konnte der Kanadier zwar fünf Breakbälle abwehren, doch im Tiebreak behielt der Italiener die Oberhand.