FC Bayern bricht mit uralter Tradition

Der deutsche Meister verzichtet dieses Jahr schlichtweg auf die Weihnachtsfeier.

Eine Weihnachtsfeier ist bei fast allen Firmen in der Adventzeit ein absoluter Pflichttermin. So war es viele Jahre lang auch beim FC Bayern – dieses Jahr verzichtet der deutsche Meister aber auf eine vom Verein veranstaltete Feier.

Kein Termin gefunden

Wie die BILD berichtet, fand man einfach keinen passenden Termin. Vor Weihnachten spielt der Rekordmeister gegen Mainz und Heidenheim zweimal an einem Sonntag, wodurch eine Weihnachtsfeier am Samstag nicht möglich war. Sonntags oder montags wollten viele Bayern-Spieler laut BILD nicht feiern.

In den letzten Jahren war es trotz oftmals ähnlich engem Terminkalender anders. Im Vorjahr fand die Feier etwa schon am 1. Dezember im Edel-Lokal „teatro“ statt. Andere legendäre Feiern fanden etwa im Lenbach Palais oder im Edel-Italiener H’ugo’s statt.

© GEPA

Ganz ohne Feier will man aber doch nicht auskommen. Als Ersatz für die Weihnachtsfeier ist Anfang 2026 ein Neujahrsevent geplant.