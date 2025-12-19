Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
FC Bayern
© Getty

Was ist da los?

FC Bayern bricht mit uralter Tradition

19.12.25, 18:38
Teilen

Der deutsche Meister verzichtet dieses Jahr schlichtweg auf die Weihnachtsfeier.

Eine Weihnachtsfeier ist bei fast allen Firmen in der Adventzeit ein absoluter Pflichttermin. So war es viele Jahre lang auch beim FC Bayern – dieses Jahr verzichtet der deutsche Meister aber auf eine vom Verein veranstaltete Feier.

Kein Termin gefunden

Wie die BILD berichtet, fand man einfach keinen passenden Termin. Vor Weihnachten spielt der Rekordmeister gegen Mainz und Heidenheim zweimal an einem Sonntag, wodurch eine Weihnachtsfeier am Samstag nicht möglich war. Sonntags oder montags wollten viele Bayern-Spieler laut BILD nicht feiern.

In den letzten Jahren war es trotz oftmals ähnlich engem Terminkalender anders. Im Vorjahr fand die Feier etwa schon am 1. Dezember im Edel-Lokal „teatro“ statt. Andere legendäre Feiern fanden etwa im Lenbach Palais oder im Edel-Italiener H’ugo’s statt.

FC Bayern Laimer Upamecano
© GEPA

Ganz ohne Feier will man aber doch nicht auskommen. Als Ersatz für die Weihnachtsfeier ist Anfang 2026 ein Neujahrsevent geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden