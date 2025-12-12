Weiße Weihnachten? DAS sagt der Hundertjährige Kalender

Kommt es heuer doch noch zum Schnee-Wunder?

Mit dem Dezember ziehen alljährlich nicht nur Lichterglanz und Weihnachtsstimmung ein, sondern auch die große Frage: „Kommen heuer weiße Weihnachten?“ Kaum ein Volksglaube wird dabei so gerne herangezogen wie der Hundertjährige Kalender – ein traditionelles Regelwerk mit scheinbar geheimen Wetterweisheiten aus vergangenen Jahrhunderten.

Was ist der Hundertjährige Kalender?

Der Hundertjährige Kalender, auch oft „Bauernkalender“ genannt, ist eine Sammlung von Wetterprognosen und Bauernregeln, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen. Verfasst wurde er von dem Abt Mauritius Knauer, der versuchte, aus jahrelangen Wetterbeobachtungen wiederkehrende Muster abzuleiten. Sein System ordnet jedem Jahr nach einem mehrjährigen Zyklus sogenannte „Regenten“ – Himmelskörper wie Sonne, Mond oder Planeten – zu, die das Wettergeschehen beeinflussen sollen.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Kalender keine verlässliche Wetterprognose. Meteorologen betrachten seine Vorhersagen eher als Volksgut oder Anekdoten, nicht als echte Wettervorhersagen.

Was sagt der Kalender für Weihnachten 2025?

In diesem Jahr erzeugt der Hundertjährige Kalender wieder Diskussionen: Laut seinen eingetragenen Bauernregeln soll der Winter bereits früh im November einsetzen (was in Teilen Österreichs auch der Fall war) und der Schnee bis Weihnachten liegen bleiben (was nicht eintrat).

Allerdings zeigen die meisten Interpretationen für den Zeitraum 24. bis 26. Dezember 2025 ein gemischtes Bild:

Eine dicke neue Schneedecke an den Feiertagen selbst wird nicht unbedingt vorhergesagt – Neuschnee rund um Heiligabend scheint laut den alten Regeln nicht sicher.

Dennoch könnte eine schon früh gefallene Schneeschicht liegen bleiben, sodass die Landschaft am Weihnachtstag weiß erscheint – wenn der Schnee aus dem Advent noch da ist.

Wie aktuelle Prognosen zeigen, stehen die Chancen auf weiße Weihnachten aber schlecht. Es bleibt in den nächsten Tagen viel zu mild, Neuschnee ist weiterhin keiner in Sicht.