Bauernregel: „Wenn’s im Dezember nicht wintert, ..."

Eine alte Bauernregel scheint sich in modernen Wetterdaten wiederzufinden: Fällt der Dezember kälter aus als im langjährigen Mittel, dann gilt das für den kommenden Sommer.

Nach Auswertungen langjähriger meteorologischer Daten folgt in rund zwei Drittel aller Fälle – konkret in 65 Prozent – auf einen kalten Dezember ein überdurchschnittlich warmer Juni.

© getty

Bekannte Bauernregel

Diese Analyse stützt damit eine bekannte Bauernregel, die besagt, dass ein zu kalter Dezember ein warmes Juniwetter im kommenden Jahr ankündigt. und umgekehrt: "Wenn’s im Dezember nicht wintert, sommert’s im Juni auch nicht."

© getty

Statistische Zusammenhang

Da die Bauernregel keine Abstufungen der Dezemberkälte definiert, beziehen sich die Meteorologen auf alle Dezembermonate, die kälter waren als das Temperaturmittel von 1961 bis 1990. In diesen Fällen zeigt sich der statistische Zusammenhang besonders deutlich.