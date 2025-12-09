Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bauernregel: „Wenn’s im Dezember nicht wintert, ..."
© getty

Sommerausblick

Bauernregel: „Wenn’s im Dezember nicht wintert, ..."

09.12.25, 14:22
Teilen

Eine alte Bauernregel scheint sich in modernen Wetterdaten wiederzufinden: Fällt der Dezember kälter aus als im langjährigen Mittel, dann gilt das für den kommenden Sommer. 

Nach Auswertungen langjähriger meteorologischer Daten folgt in rund zwei Drittel aller Fälle – konkret in 65 Prozent – auf einen kalten Dezember ein überdurchschnittlich warmer Juni.

Bauernregel: „Wenn’s im Dezember nicht wintert, ...
© getty

Bekannte Bauernregel 

Diese Analyse stützt damit eine bekannte Bauernregel, die besagt, dass ein zu kalter Dezember ein warmes Juniwetter im kommenden Jahr ankündigt. und umgekehrt: "Wenn’s im Dezember nicht wintert, sommert’s im Juni auch nicht."

Bauernregel: „Wenn’s im Dezember nicht wintert, ...
© getty

Statistische Zusammenhang 

Da die Bauernregel keine Abstufungen der Dezemberkälte definiert, beziehen sich die Meteorologen auf alle Dezembermonate, die kälter waren als das Temperaturmittel von 1961 bis 1990. In diesen Fällen zeigt sich der statistische Zusammenhang besonders deutlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden