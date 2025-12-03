Alles zu oe24VIP
Meloni
© Getty

Dekret verschoben

Italien bekräftigt Ukraine-Hilfe trotz Verzögerung

03.12.25, 15:37
Meloni: "Wir werden Kiew helfen, sich gegen den Aggressor zu verteidigen"

Italien wird die Ukraine weiter in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland unterstützen. Ein entsprechendes Dekret sei zwar wegen einer vollen Tagesordnung kurzfristig verschoben worden, es sei jedoch noch Zeit für eine Verabschiedung, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch. Die aktuelle Regelung läuft erst am 31. Dezember aus.

Das Dekret zur Ukraine-Hilfe stand eigentlich auf der Tagesordnung eines Treffens am Mittwoch, das die Kabinettssitzung am folgenden Tag vorbereiten sollte. Es wurde jedoch gestrichen, weil die Tagesordnung bereits zu umfangreich war, wie Regierungsquellen erklärten.

"Wir werden Kiew helfen, sich gegen den Aggressor zu verteidigen", sagte Meloni gegenüber Journalisten während eines Besuchs in Bahrain. Sie betonte, es gebe noch ausreichend Zeit, das neue Dekret zu verabschieden.

