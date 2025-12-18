Putin-Propagandist hetzt: "Müssen Wien wieder befreien"

Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow droht Österreich mit Krieg.

Moskau. Seit langem hetzt Kremls TV-Propagandist Wladimir Solowjow mit Lügen gegen den Westen, drohte gar mit Atomschlägen auf europäische Städte – jetzt hat er wieder zugeschlagen. Dieses Mal in seiner Radiosendung "Vollkontakt". Die europäischen Staatschefs, die die Ukraine unterstützen, sieht er als Feinde – und diese sollte man auf ihrem "Territorium schlagen", schlägt er vor. Auch, wenn "dank Trump" die russischen "Forderungen erfüllt werden" würden, sei ein Krieg in Europa unvermeidlich, so der Propagandist.

Solowjow: "Müssen Wien wieder befreien"

Solowjow droht in seiner Radiosendung: "Einmal mehr werden wir Berlin zerstören und in diese gottverlassene Stadt einmarschieren müssen. Einmal mehr werden wir in Paris einmarschieren müssen. Einmal mehr werden wir Wien befreien müssen. Nun, vielleicht werden die Österreicher ihre Haltung überdenken."

Der Propagandist fügt ganz auf Putin-Linie hinzu: "Das bedeutet nicht, dass wir dies wollen. Aber eines der von unserem obersten Befehlshaber aufgestellten Prinzipien lautet: Wenn wir zum Handeln gezwungen sind, dann handeln wir. Zunächst gilt selbstverständlich das Prinzip 'keinen Schaden anrichten'. Doch dann, bitte geben Sie uns nicht die Schuld."