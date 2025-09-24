Alles zu oe24VIP
Wladimir Putin
© APA/AFP/POOL/PAVEL BYRKIN

Schock-Aussagen

Putin-Propagandist fordert Atom-Schläge auf britische Städte

24.09.25, 21:00
Chef-TV-Propagandist für Putin, Wladimir Solowjow, lacht, während er Atomschläge auf Oxford und Cambridge fordert – und bezeichnet die britische Regierung als "Idioten".

Der Kreml-Verbündete Sergei Karaganow erklärt, laut dem britischen Portal "Express", im russischen Staatsfernsehen: "Der Einsatz von Atomwaffen ist, in Extremfällen, im schlimmsten aller Fälle, eine schreckliche Sünde. Aber sie nicht einzusetzen und damit das eigene Volk und die Welt zu einem großen Krieg zu verurteilen, ist eine noch größere Sünde. Das ist eine noch schrecklichere Sünde." Er behauptet laut "Mirror" weiter: "Ein Atomkrieg kann gewonnen werden, Gott bewahre, dass es dazu kommt. Zuerst müssen wir den Willen der europäischen Eliten brechen."

Karaganow geselle sich zu den wachsenden Reihen der Putin-Treuen und Kreml-Stimmen, die eine nukleare Eskalation im Ukraine-Konflikt und eine Konfrontation mit der NATO fordern, berichtet der "Mirror". Die Äußerungen folgen auf eine scheinbare Positionsänderung von US-Präsident Donald Trump, der angedeutet hat, dass die Ukraine realistischerweise alle von Putins Truppen besetzten Gebiete zurückerobern könnte.

Putin-Propagandist fordert Atom-Schläge auf britische Städte

Der prominente TV-Propagandist Wladimir Solovyov – der Atomschläge befürwortet – grinste und kicherte, während er forderte, Oxford und Cambridge zu bombardieren, um die britische Elite auszulöschen, berichtet "Mirror". Er verspottet die britische Regierung als "Haufen Idioten" und behauptet, sie hätten keine echte Macht. Stattdessen kontrolliere ein mysteriöses "Establishment" das Land – und genau dieses müsse man treffen.

