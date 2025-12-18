Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump benennt Kennedy Center um - in "Trump Kennedy Center"
© getty

Welpolitik

Trump benennt Kennedy Center um - in "Trump Kennedy Center"

Von
18.12.25, 19:46
Teilen

Das renommierte Kennedy Center in Washington trägt künftig auch den Namen von Präsident Donald Trump. Das Kuratorium stimmte einstimmig für eine Umbenennung der Institution. 

Das Kuratorium des John F. Kennedy Center for the Performing Arts hat am Donnerstag beschlossen, die Kulturinstitution künftig nach John F. Kennedy und Donald J. Trump zu benennen. Das berichten US-amerikanische Medien. 

Trump benennt Kennedy Center um - in
© getty

Einstimmige Entscheidung gefallen

Demnach votierten alle Mitglieder des Boards dafür, das Haus offiziell „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ zu nennen. Die einstimmige Entscheidung würdige, dass der aktuelle Vorsitzende die Institution vor finanzieller Not und baulichem Verfall bewahrt habe, hieß es in der Erklärung.

Aus Trumps Spaß wurde Realität

Die Abstimmung erfolgte im Rahmen einer Vorstandssitzung, an der Donald Trump laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen telefonisch teilnahm. Trump war im Februar von einem neu zusammengesetzten Board zum Vorsitzenden gewählt worden. Bereits zuvor hatte er mehrfach scherzhaft angekündigt, das Haus als „Trump Kennedy Center“ bezeichnen zu wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden