Trump benennt Kennedy Center um - in "Trump Kennedy Center"

Das renommierte Kennedy Center in Washington trägt künftig auch den Namen von Präsident Donald Trump. Das Kuratorium stimmte einstimmig für eine Umbenennung der Institution.

Das Kuratorium des John F. Kennedy Center for the Performing Arts hat am Donnerstag beschlossen, die Kulturinstitution künftig nach John F. Kennedy und Donald J. Trump zu benennen. Das berichten US-amerikanische Medien.

© getty

Einstimmige Entscheidung gefallen

Demnach votierten alle Mitglieder des Boards dafür, das Haus offiziell „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ zu nennen. Die einstimmige Entscheidung würdige, dass der aktuelle Vorsitzende die Institution vor finanzieller Not und baulichem Verfall bewahrt habe, hieß es in der Erklärung.

Aus Trumps Spaß wurde Realität

Die Abstimmung erfolgte im Rahmen einer Vorstandssitzung, an der Donald Trump laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen telefonisch teilnahm. Trump war im Februar von einem neu zusammengesetzten Board zum Vorsitzenden gewählt worden. Bereits zuvor hatte er mehrfach scherzhaft angekündigt, das Haus als „Trump Kennedy Center“ bezeichnen zu wollen.