ZDF setzt beliebte Krimiserie ab – trotz Rekordquoten

Nach drei Staffel und insgesamt 14 Folgen wird die Erfolgsserie nicht mehr weitergeführt. Fans verstehen nicht, weshalb.

Das kommt völlig unerwartet: Die Krimiserie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“, die seit 2022 auf dem ZDF lief, wird nicht fortgesetzt. Nach drei Staffeln und insgesamt 14 Episoden ist endgültig Schluss. Wie das Portal „Digitalfernsehen“ berichtet, bestätigte der Sender das Aus – obwohl die letzte Folge bereits vor über einem Jahr ausgestrahlt wurde.

Im Mittelpunkt der Serie standen die ungleichen Schwestern Viktoria und Felicitas Lorentzen, gespielt von Lena Dörrie (43) und Caroline Hanke (45). Privat lagen sie oft über Kreuz, doch im Job bildeten sie ein eingespieltes Ermittlerteam. Für die dritte Staffel holten die Produzenten sogar prominente Unterstützung dazu: Veronica Ferres (60) stieß als operative Fallanalytikerin neu zum Cast. Der prominente Neuzugang zahlte sich aus – zumindest für die Quoten. Mit bis zu 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Serie ihren bisherigen Höchstwert.

Verjüngung geplant

Umso überraschender ist nun die Entscheidung, den Krimi trotzdem einzustellen. Denn normalerweise trifft ein solches Ende Formate, die beim Publikum nicht zünden – bei den „Mordsschwestern“ war jedoch das Gegenteil der Fall: Die Zuschauerzahlen legten kontinuierlich zu. Hinter der Entscheidung steckt laut ZDF eine strategische Neuausrichtung. Künftig sollen mehr Mittel in Produktionen fließen, die vor allem ein jüngeres Publikum erreichen sollen, insbesondere im Streamingbereich. Ein Vorgehen, das der Sender schon zuvor angewendet hatte: Aus dem gleichen Grund wurde auch die erfolgreiche Serie „Letzte Spur Berlin“ eingestellt.

Für Krimifans bedeutet das jedoch nicht, dass der traditionelle ZDF-Freitagskrimi verschwindet. Ersatz steht bereits bereit: Wie „DWDL“ berichtete, hat Bavaria Fiction im Sommer die neue Serie „Obersee“ gedreht. Schauplatz ist das Bodenseeufer, im Zentrum stehen erneut zwei sehr unterschiedliche Frauen. Die Hauptrollen übernehmen Ex-„Tatort“-Star Franziska Weisz (45) und Maria Wördemann (Jg. 1995). Wann genau die Serie startet, ist noch offen.

Die 14 bereits produzierten Folgen der „Mordsschwestern“ bleiben weiterhin in der ZDF-Mediathek abrufbar – ein kleiner Trost für Fans, die das Aus ihres Krimi-Duos wohl nur schwer verdauen werden.