Pärchen stürzte in Kellerschacht: schwer verletzt
Horror-Unfall

Pärchen stürzte in Kellerschacht: schwer verletzt

09.12.25, 10:54
Ein 72-Jähriger und eine 73-Jährige fielen auf dem Weg zum Auto in einen Kellerschacht und erlitten schwere Verletzungen.

Stmk. Das Pärchen besuchte am Montag eine Bekannte in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Gegen 17.30 Uhr verließ das Duo im Dunkeln das Einfamilienhaus der Freundin. Auf dem Weg zu ihrem Auto stürzten der 72-Jährige und die 73-Jährige über eine Garagenmauer in einen Kellerschacht rund zwei Meter in die Tiefe. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen.

Die 74-jährige Freundin nahm rund eine Viertelstunde später Stimmen vor ihrem Haus wahr, ging nach draußen und sah die beiden Verletzten. Sie alarmierte ihre Enkelin, die sich im Haus befand und einen Notruf absetzte. Während die 73-Jährige vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen wurde, wurde der 72-Jährige vom Rettungsdienst ins LKH Feldbach gebracht.

