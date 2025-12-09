Alles zu oe24VIP
Unfall Ebreichsdorf Lenkerin tot
© monatsrevue.at/Thomas Lenger

Todesdrama in NÖ

Pkw-Lenkerin (54) stirbt bei Frontal-Crash

09.12.25, 10:20 | Aktualisiert: 09.12.25, 11:43
Teilen

Auch der 38-jährige Lenker wurde schwer verletzt. 

Eine Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Pkw-Frontalzusammenstoß in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gestorben. Die 54-Jährige war auf der Wiener Neustädter Straße mit dem entgegenkommenden Auto eines 38-Jährigen kollidiert. Beide Lenker wurden von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit.

Unfall Ebreichsdorf Lenkerin tot
© monatsrevue.at/Thomas Lenger

Für die Frau aus dem Bezirk Baden kam jede Hilfe zu spät. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde laut Polizei mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Ursache für den Unfall am Montag kurz nach 23.30 Uhr in der Ortschaft Unterwaltersdorf war vorerst unbekannt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann wurde im Landesklinikum Baden behandelt.

