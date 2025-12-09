Alles zu oe24VIP
Raurisertal Winter - Skiabfahrt auf top-präparierter Piste
© TVB Rauris - Michael Gruber

Probleme auf Piste

Nasenbruch und Prellungen: Heftige Schlägerei bei Skihütte

09.12.25, 08:38
Gegen drei Männer wird Anzeige erstattet. 

Drei Skifahrer, ein 44-jähriger Österreicher, ein 51-jähriger und ein 20-jähriger Bulgare, fuhren am Samstag gegen 11 Uhr die gleiche Piste in Sölden ab. Dabei prallte der 44-Jährigen mit dem 20-Jährigen mehrmals fast zusammen. Kurz oberhalb eines Restaurants trafen die drei Sportler schließlich wieder aufeinander. Dort artete ein Streit zwischen den Männern komplett aus.

Nasenbeinbruch und Prellungen

Der 44-Jährige wurde dabei mit Faustschlägen und Schlägen mit dem Schistock am Kopf getroffen. Er erlitt einen Nasenbruch und mehrere Prellungen. Der 20-Jährige erlitt eine Prellung. Eine Augenzeugin sah die heftige Auseinandersetzung und setzte einen Notruf ab. Gegen die drei Männer wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

