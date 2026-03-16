Bei Klettertour 30 Meter in den Tod gestürzt

Eine Klettersteiggeherin fand den Mann und setzte die Rettungskette in Gang - doch dem 68-Jährigen war nicht mehr zu helfen.

Ktn. Ein 68-jähriger Bergsteiger ist am Montag bei einem Alpinunfall in der Gemeinde Bad Eisenkappel ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war am Nachmittag im Bereich des Koschlak-Klettersteigs - eine neue Route an der Burgruine Türkenschanze - unterwegs.

Im unteren Bereich des Klettersteiges verließ er diesen und bewegte sich in felsigem und abschüssigem Gelände weiter. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache etwa 30 Meter in die Tiefe, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mitteilte.

Der 68-Jährige wurde von einer weiteren Klettersteiggeherin gefunden. Sie setzte sofort einen Notruf ab. Der per Rettungshubschrauber eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.