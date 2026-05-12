WM-Spektakel: Mega-Public-Viewing beim Donauturm

Der Donauturm wird im Juni zur WM‑Hochburg - mit dem wohl angesagtesten Public‑Viewing‑Spot der Stadt.

Nach fast drei Jahrzehnten ohne WM‑Teilnahme verwandelt sich das Immersive Center Donauturm in den einzigen großen Treffpunkt für Fans in Wien. Drinnen wie draußen warten riesige Leinwände mit bis zu 6 Metern Diagonale, kräftiger Sound und genug Platz für große Emotionen. Von frühmorgens bis spät in die Nacht laufen hier alle wichtigen Spiele - egal ob bei Sonnenschein oder Regen.

Über 3.000 Quadratmeter Fläche machen das Areal zu einer wetterfesten Fußballzone. Der Garten ist täglich von 6 bis 23 Uhr offen, während der Indoor‑Bereich auch die Nachtspiele herhält. Für 19,90 Euro gibt’s an regulären Spieltagen einen fixen Sitzplatz plus "All you can Snack". Richtig groß wird’s bei den Special Events: Bei Österreich‑Spielen und alle Partien ab dem Viertelfinale gibt es darüber hinaus ein exklusives 99,90‑Euro‑All‑inclusive‑Package - Essen und Getränke ohne Limit, je nach Uhrzeit mit Brunch oder Fingerfood, mit besten Plätzen garantiert.

Der Vorverkauf startet am 12. Mai, Tickets gibt es ausschließlich über public‑viewing-wien.com. Bis 31. Mai läuft ein Early‑Bird‑Rabatt von 20 Prozent - angesichts der limitierten Plätze wohl die einmalige Chance, fix dabei zu sein. Mit diesem Public Viewing bekommt Wien doch noch seinen heiß ersehnten WM‑Hotspot.