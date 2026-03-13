Schwerer Betrug – Polizei sucht diesen Mann

Die Polizei fahndet mit zwei Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Steiermark. Die Vorfälle ereigneten sich bereits am 5. Februar 2026 in Graz: Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht mit einem gefälschten Reisepass bei einer Bankfiliale im Bezirk Waltendorf mehrere Tausend Euro behoben zu haben. Bei einer weiteren Bankfiliale im Bezirk Straßgang etwa eine Stunde später blieb es beim Versuch, berichtet die LPD Steiermark in einer Aussendung.

Der unbekannte Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die bisherigen Ermittlungen verliefen erfolglos. Darum ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von zwei Lichtbildern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Kärntnerstraße, Tel. Nr.: 059/133/6586, erbeten.