Indonesien verbietet Elefantenreiten

Elefantenritte gelten in Urlaubsländern als beliebte Touristenattraktion. Doch hinter den Angeboten steckt großes Tierleid. Eine Recherche von PETA dokumentierte Misshandlungen auf Bali. Kurz darauf zog die indonesische Regierung Konsequenzen und verbot Elefantenritte sowie Shows landesweit.

In einigen Ländern werden Elefanten für Touristenritte eingesetzt. Viele Besucher wissen nicht, dass die Tiere dabei oft unter schlechten Lebensbedingungen leiden. Solche Angebote gibt es unter anderem in Thailand, Indien, Nepal, Sri Lanka, Laos und Teilen Afrikas. Die Elefanten werden häufig schon als Jungtiere geschlagen und angekettet.

Da sich Elefanten in Gefangenschaft kaum fortpflanzen, werden wegen der Nachfrage nach jungen Tieren vermehrt wilde Elefanten gefangen. Dabei werden ihre Familien oft getötet. Statt frei in ihren Herden zu leben, sind die intelligenten Tiere in der Tourismusbranche Misshandlungen ausgesetzt.

Die Dressur beginnt meist im Alter von etwa zweieinhalb bis drei Jahren. Trainer, sogenannte Mahouts, setzen dabei Elefantenhaken ein – Stöcke mit spitzen Metallhaken, mit denen sie die Tiere schlagen und stechen, um Gehorsam zu erzwingen.

Eine Recherche von PETA Asien aus dem Jahr 2025 dokumentierte solche Missstände auf Bali, etwa im Bakas Adventure Elephant Safari and Rafting, im Mason Elephant Park & Lodge und im Bali Zoo. Ermittler fanden angekettete Elefanten mit Narben und Wunden und beobachteten, wie sie mit Haken gezwungen wurden, Touristen zu tragen oder für Fotos zu posieren.

Anfang 2026 reagierte die indonesische Regierung: Das Forstministerium verbot landesweit Elefantenritte, Shows und Vorführungen, woraufhin entsprechende Einrichtungen auf Bali ihren Betrieb einstellten.