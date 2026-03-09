Fixe Amphibientunnel für den Hanslteich angekündigt

Nach jahrelangem Einsatz für wandernde Kröten, Frösche und Molche gibt es einen Durchbruch: Am Hanslteich im 17. Bezirk sollen noch heuer fixe Amphibientunnel gebaut werden. Damit könnten Tausende Tiere künftig sicher die Straße queren – ohne auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen zu sein.

Seit sieben Jahren betreut der VGT eine Amphibien-Wanderroute am Hanslteich. Ein fixes Tunnelleitsystem soll die Tiere künftig dauerhaft schützen. Am 25. Februar demonstrierte der VGT vor der Bezirksvertretung Hernals für diese Maßnahme. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) kündigte daraufhin an, dass die Bauarbeiten noch heuer starten sollen. Falls keine zusätzliche Förderung gefunden wird, will der 17. Bezirk das Projekt selbst finanzieren. So könnten Kröten, Frösche und Molche künftig sicher unter der Straße durchwandern, statt auf die Hilfe freiwilliger Helfer:innen angewiesen zu sein. Alle Wiener Amphibienarten stehen auf der Roten Liste und ihre Bestände gehen weiter zurück.

Auch am Schottenhof wird ein bestehendes Tunnelsystem erweitert. Die Bezirke Penzing und Hernals finanzieren zusätzliche Durchgänge. Die Bauarbeiten sollen bereits im Mai abgeschlossen sein. Dort hatten Ehrenamtliche jahrelang Amphibien über die Straße getragen.

Projektleiterin Heidi Lacroix spricht von einem wichtigen Schritt für den Amphibienschutz im Wienerwald: Mit festen Schutzanlagen könnten die Tiere dauerhaft vor den jährlichen Massenüberfahrungen geschützt werden. Von den Tunneln profitieren zudem Reptilien und Kleinsäuger. Der VGT bedankt sich bei den beteiligten Bezirken sowie bei den vielen freiwilligen Helfer:innen.

Auch heuer setzt der VGT weiterhin auf die Zaun-Kübel-Methode und sucht dafür zusätzliche Freiwillige. Eine Einschulung findet am 1. März beim Hanslteich statt.