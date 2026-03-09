Blake Lively und Ryan Reynolds turteln beim Fußball

Große Gefühle statt großes Kino: Blake Lively und Ryan Reynolds sorgten am Samstag für romantische Szenen auf der Tribüne. Das Hollywood-Paar zeigte sich beim Fußball sichtlich verliebt.

Wales. Am Samstag verwandelten Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) das Racecourse Ground-Fußballstadion in eine romantische Kulisse. Das seit 2012 verheiratete Paar besuchte gemeinsam das FA-Cup-Spiel zwischen dem Wrexham AFC und dem FC Chelsea. Trotz der Kameras um sie herum wirkten die beiden so verknallt wie am ersten Tag.

© Getty Images

Mitten auf der Tribüne der Heimatspielstätte von Wrexham verloren sich die Eltern von vier Kindern in einer leidenschaftlichen Knutscherei. Reynolds, der Miteigentümer des walisischen Vereins ist, und die Schauspielerin lehnten sich liebevoll aneinander, plauderten und lachten gemeinsam, während sie das Spiel verfolgten.

Lässiger Look in Wales

Für ihr sportliches Date wählten die Stars ein betont entspanntes Outfit. Blake Lively erschien in einer blauen Jeanshose mit passender Jacke, während Ryan Reynolds auf einen grauen Hoodie und Jeans setzte. In diesem lockeren Look fühlten sich die beiden offensichtlich pudelwohl und genossen die Zeit sichtlich.

Dieses Selfie mit Ryan Reynolds teilte Blake Lively auf Instagram. © Instagram/blakelively

Am Ende musste Lively ihren Ehemann jedoch ein wenig trösten, da es sportlich für seinen Klub nicht nach Plan lief. Wrexham verlor 2:4 gegen Chelsea und schied damit aus dem FA Cup aus. Dennoch blieb die Stimmung bei den Hollywood-Größen positiv. Auf Instagram schwärmte die Schauspielerin später kurz und knapp über den Abend: "Was für ein Spiel."