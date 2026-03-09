Alles zu oe24VIP
Rihanna
Los Angeles

Schüsse auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna

09.03.26, 05:54
Die Polizei nahm eine um die 30 Jahre alte Frau fest. Die Sängerin war zu Hause, wurde aber nicht verletzt.

Los Angeles. Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

