Wespen-Alarm im Frühling: Wer diese Pflanzen jetzt setzt, hält seine Terrasse wespenfrei

Das milde Frühlingswetter lockt sie bereits aus ihren Verstecken: die Wespenköniginnen sind aus dem Winterschlaf erwacht und auf der Suche nach dem perfekten Nistplatz. Wer im Frühling unbeschwert im Freien essen möchte, muss genau jetzt handeln.

Endlich locken die ersten warmen Sonnenstrahlen nach draußen! Aber leider sind wir nicht die Einzigen. Weil die Temperaturen dieses Jahr besonders früh steigen, hört man das erste verräterische Surren bereits jetzt. Die gute Nachricht: Damit Ihr Garten nicht zum Wespen-Hotspot wird, müssen Sie nicht zur Chemiekeule greifen. Wespen reagieren extrem empfindlich auf bestimmte Gerüche. Machen Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon mit diesen fünf genialen Pflanzen im Handumdrehen zur absolut wespenfreien Zone.

Lavendel

© Getty Images

Für uns Menschen ist der Duft von Lavendel der Inbegriff von Sommer und Entspannung. Für Wespen? Der absolute Albtraum! Die Insekten können die intensiven ätherischen Öle der Pflanze nicht ausstehen. Greifen Sie beim Pflanzenkauf gezielt zum Echten Lavendel (Lavandula Angustifolia). Diese Sorte verströmt den stärksten Duft und bietet im Sommer, wenn sie in voller Blüte steht, den perfekten Schutz.

Rosmarin

© Getty Images

Rosmarin ist nicht nur lecker auf Kartoffeln, sondern auch ein hervorragender Wespen-Schreck. Die goldene Regel hierbei lautet: Der Rosmarin-Duft muss stärker sein als der Geruch der Köstlichkeiten auf Ihrem Tisch. Sie grillen und die ersten Wespen rücken an? Legen Sie einfach ein paar (gerne auch getrocknete) Rosmarinzweige direkt auf den Grillrost oder die Kohle. Die ätherischen Öle verdampfen, der Duft hüllt die Terrasse ein und die Wespen ergreifen sofort die Flucht.

Tomatenpflanzen

© Getty Images

Wespen können den charakteristischen Geruch von Tomatenblättern überhaupt nicht leiden. Pflanzen Sie einfach ein paar Tomaten in schöne Blumentöpfe und platzieren Sie diese rund um Ihren Sitzbereich. Sie bleiben ungestört und können ganz nebenbei noch frische, sonnengereifte Tomaten für Ihren Salat ernten.

Zitronenmelisse

© Getty Images

Zitronenmelisse verströmt genau das Zitrus-Aroma, das Wespen hassen. Dekorieren Sie Ihren Tisch einfach mit ein paar Töpfen Zitronenmelisse. Die Wespen machen einen riesigen Bogen um Ihren Kuchen, Sie haben immer frische Blätter für Drinks parat und das Beste: Am Abend vertreibt der Geruch sogar die lästigen Mücken!

Katzenminze

© Getty Images

Während unsere flauschigen Vierbeiner bei diesem Duft regelrecht euphorisch werden, löst sie bei Wespen nur eines aus: Ekel. Sie meiden die Pflanze weiträumig. Diese Pflanze ist ein echtes Multitalent für den Garten! Sie hält nicht nur Wespen und gefräßige Schnecken fern, sondern ist auch ein extremer Mückenschreck. Wissenschaftliche Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass die ätherischen Öle der Katzenminze im Kampf gegen Mücken oft wirksamer sind als herkömmliche, chemische Anti-Mücken-Sprays.

Nutzen Sie das milde Frühlingswetter und machen Sie einen Ausflug ins Gartencenter. Mit diesen fünf Pflanzen gestalten Sie Ihre Terrasse nicht nur wunderbar grün und duftend, sondern sichern sich auch einen entspannten, wespenfreien Sommer!