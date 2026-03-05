Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Song-Contest-Paukenschlag: Cosmó rockt jetzt auch für Norweger!
© ORF

ESC-Countdown

Song-Contest-Paukenschlag: Cosmó rockt jetzt auch für Norweger!

Von
05.03.26, 12:32 | Aktualisiert: 05.03.26, 13:39
Teilen

Am 16.Mai rockt Cosmó das Song Contest Finale in Wien. Zwecks Stimmenfang geht’s nun auf Europa-Tour. Der 1.Auftritt in Oslo ist schon fixiert!  

Die ORF-Show hat Cosmó gewonnen und sich dafür einen veritablen Shitstorm eingefangen. In den Charts stürmte er mit der coolen ESC-Hymne „Tanzschein“ trotzdem auf Platz 1, doch bei den Wetten, die Finnland mit haushohem Vorsprung vor Griechenland anführt, herrscht Aufholbedarf. Aktuell liegt Österreich ja nur auf Platz 32. Das will Cosmó jetzt ändern und geht deshalb vor dem großen Finale in Wien noch auf Stimmenfang durch Europa.

Song-Contest-Paukenschlag: Cosmó rockt jetzt auch für Norweger!
© Instagram

Song-Contest-Paukenschlag: Cosmó rockt jetzt auch für Norweger!
© ORF

Der erste Termin ist jetzt fixiert. Am 21. März rockt Cosmó mit „Tanzschein“ die „Nordic Eurovision Party“ in Oslo. „Ich freue mich schon sehr. Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich bin super gespannt und sehr motiviert, dort die anderen Kandidaten kennenzulernen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist,“ lässt er dafür im oe24.TV-Talk schon große Vorfreude aufklingen.

In Folge soll es dann für Cosmó auch zu den richtungsweisenden ESC-Partys „Eurovision in Concert“ in Amsterdam (11. April), Madrid (17. April) und London (19. April) gehen. Auch um die Show für Wien zu perfektionieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen