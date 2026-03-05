Song-Contest-Paukenschlag: Cosmó rockt jetzt auch für Norweger!

Am 16.Mai rockt Cosmó das Song Contest Finale in Wien. Zwecks Stimmenfang geht’s nun auf Europa-Tour. Der 1.Auftritt in Oslo ist schon fixiert!

Die ORF-Show hat Cosmó gewonnen und sich dafür einen veritablen Shitstorm eingefangen. In den Charts stürmte er mit der coolen ESC-Hymne „Tanzschein“ trotzdem auf Platz 1, doch bei den Wetten, die Finnland mit haushohem Vorsprung vor Griechenland anführt, herrscht Aufholbedarf. Aktuell liegt Österreich ja nur auf Platz 32. Das will Cosmó jetzt ändern und geht deshalb vor dem großen Finale in Wien noch auf Stimmenfang durch Europa.

© Instagram

© ORF

Der erste Termin ist jetzt fixiert. Am 21. März rockt Cosmó mit „Tanzschein“ die „Nordic Eurovision Party“ in Oslo. „Ich freue mich schon sehr. Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich bin super gespannt und sehr motiviert, dort die anderen Kandidaten kennenzulernen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist,“ lässt er dafür im oe24.TV-Talk schon große Vorfreude aufklingen.

In Folge soll es dann für Cosmó auch zu den richtungsweisenden ESC-Partys „Eurovision in Concert“ in Amsterdam (11. April), Madrid (17. April) und London (19. April) gehen. Auch um die Show für Wien zu perfektionieren.