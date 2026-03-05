Amadeus Awards: Naschenweng auf Rekord-Kurs, aber viele Top-Acts schwänzen

Am Freitag (6. März) steigen die Amadeus Awards. Melissa Naschenweng könnte dabei Geschichte schreiben und zum 7.Mal in Folge gewinnen! Auch Seiler & Speer, folkshilfe und Anna Buchegger sind auf Award Kurs. Fendrich. Ambros und Gabalier schwänzen.

„Wenn es wieder passiert, freue ich mich riesig. Wenn es nicht passiert, macht es auch nichts!“ Melissa Naschenweng will zum 7. Mal in Folge (!) die Kategorie „Schlager/Volksmusik“ gewinnen. Das wäre ein neuer Rekord! RAF Camora, der es ja vom Bombenhagel in Dubai zur Show nach Wien schaffen will, und Parov Stelar haben ihren jeweils 11. Sieg im Visier und Seiler & Speer wollen ihre Amadeus Award-Sammlung von 4 auf 7 erweitern. Mit 3 Nominierungen zählen die Chart-Hödn ja am Freitag (6. März) in der Wiener Marx Halle (21.25 Uhr, ORF 1) neben der folkshilfe und Starmania-Siegerin Anna Buchegger zu den Top-Favoriten der von Conchita moderierten Austropop Grammys.

© Lukas Feix

© zeidler

Auch für Paul Pizzera, der mit Duett-Partner Otto Jaus auf 2 Preise hofft („Zweifelturm“) und vor den Kollegen den Hut zieht: „Mein absolutes Lieblingsalbum ist übrigens "bunt" von der folkshilfe und überdies bin ich der Meinung, dass Seiler und Speer auch endlich einen Amadeus für den Live-Act verdient hätten!“

© folkshilfe.at

Die Nominierten der Amadeus Austrian Music Awards 2026

Album des Jahres präsentiert von Coca-Cola

• Alpenbarbie – Melissa Naschenweng

• bunt – folkshilfe

• Hödn – Seiler und Speer

• Soiz – Anna Buchegger

• Wimpernschlag – Rainhard Fendrich

Ö3 Song des Jahres

• Aff im Kopf – Caro Fux

• Hausparty – RIAN

• Oh Love – Thorsteinn Einarsson

• Wasted Love – JJ

• Zweifelturm – Pizzera & Jaus

FM4 Award

• Laurenz Nikolaus

• Lovehead

• Magda

• NENDA

• Tamara Flores

Oeticket Live-Act des Jahres

• Edmund

• Pizzera & Jaus

• Rainhard Fendrich

• Seiler und Speer

• Soap&Skin

AKM/AUME Songwriter des Jahres

• Maria – Anna Buchegger

• Aff im Kopf – Caro Fux

• Circles. – Ke’rem

• My Body – LYLIT

• Holiday – Romantic Slivo

Alternative

• Buntspecht

• Laurenz Nikolaus

• OSKA

• Sodl

• Verifiziert

Electronic/Dance

• Elektro Guzzi

• Ely Oaks

• Parov Stelar

• Seba Kayan

• Vicky

Hard & Heavy

• All Faces Down

• Harakiri For The Sky

• Leftovers

• Vulvarine

• Warkings

Hip Hop/Urban

• Eli Preiss

• NENDA

• RAF Camora

• Spilif

• Von Seiten der Gemeinde

Jazz/World/Blues

• 5/8erl in Ehr'n

• Die Strottern & Jazzwerkstatt Wien

• Ernst Molden

• Marina & The Kats

• Synesthetic 4

Pop/Rock

• AVEC

• folkshilfe

• NESS

• RIAN

• Seiler und Speer

Schlager/Volksmusik

• Die Draufgänger

• Melissa Naschenweng

• Natalie Holzner

• Nockis

• Sassy

Best Sound präsentiert von FAMA

• bunt – folkshilfe

• Jump! – ELSA

• Morgen hör ich auf! (Club Mixtape) – BIBIZA

• Petrichor – Klangkarussell

• Soiz – Anna Buchegger

© zeidler

Die Konkurrenz beim prestigeträchtigsten Award des Abends ist freilich groß: hoffen doch neben Seiler & Speer und Pizzera und Jaus auch Edmund, Soap&Skin und Rainhard Fendrich auf die Auszeichnung als bester Live Act. Dass keiner dieser fünf Top-Acts beim Amadeus auftritt ist eher ein Abgesang. Auch weil der ORF laut Insidern auf Halb-Playback besteht!

© ORF

Das ist das Live-Programm der Amadeus Awards:

Bibiza - Weltpremiere eines neuen, bisher unveröffentlichten Song!

Esther Graf feat. NESS - "nirgendwen" (gemeinsamer Song der beiden)

Ina Regen - "I gib ma heit frei"

Alexander Eder - "Für diesen Moment"

LEMO - "1000 zu 1"

Lena Schaur - "Painted Reality"

NENDA - "Mountain Goat“

Vulvarine - "Fool"

PÄM - "Bäng Bäng PÄM"

Vicky - "Party nur für mich"



Stattdessen bestreiten Alexander Eder, BIBIZA, Esther Graf & NESS, Ina Regen, Lemo, Lena Schaur, NENDA, PÄM, Vicky und Vulvarine das „Live“-Programm. Ein starkes Lebenszeichen für den neuen frechen Austropop, aber nicht unbedingt die erste Riege.

© Alexander Müller

Der Preis für das Lebenswerk geht an Peter Cornelius. Als Laudatoren werden u.a. Chris Steger, Marco Pogo und Seer-Mastermind Fred Jaklitsch erwartet. Dazu will auch unser ESC-Held Cosmó in der Marx Halle antanzen.

© zeidler

Sonst blieben auch heuer wieder viele Austropop-Granden fern: Fendrich schwänzt trotz 2 Nominierungen die Show. Ebenso Wanda, Wolfgang Ambros, Bilderbuch und Andreas Gabalier, der den Preis ja schon 2015 für „wertlos“ erklärte. Ob es RAF Camora wirklich aus Dubai in die Marx Halle schafft bleibt bis zuletzt offen.

© Instagram

Dem ORF, der die Preisverleihung erst ab 21.25 Uhr live zeitversetzt überträgt, droht dennoch wieder ein Desaster: Nach dem leichten Aufwind von 2025 (244.000 Zuseher) könnte diesmal sogar der absolute Minus-Rekord von 2024 (124.000 Zuseher) unterboten werden.