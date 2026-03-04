Kirschenblüten in Europa: 7 traumhafte Orte, die Sie unbedingt sehen müssen

Der Frühling naht und mit ihm das faszinierendste Naturschauspiel: die Kirschblütenzeit! Doch um dieses rosa Blütenmeer zu erleben, müssen Sie nicht gleich nach Japan reisen. Auch zahlreiche Orte in Europa hüllen sich jedes Jahr für kurze Zeit in ein traumhaftes, rosa-weißes Blütenkleid.

Es ist ein unvergesslicher Anblick, wenn sich graue Städte, Parks und Alleen in leuchtende Farbexplosionen verwandeln. Doch die Pracht ist oft nur von kurzer Dauer. Wer das Naturschauspiel hautnah erleben will, muss auf das richtige Timing achten. Wir verraten Ihnen die 7 aufregendsten Spots in Europa und wann Sie genau dort sein müssen, um Ihr perfektes Frühlings-Foto zu schießen!

Amsterdam, Niederlande

© Getty Images

In Amsterdam lockt der Kersenbloesempark im Amsterdamer Wald Ende März mit einer ganz besonderen Geschichte. Hier stehen 400 wunderschöne Kirschbäume, eine großzügige Spende des Japan Women's Club. Das Besondere daran? Jeder einzelne Baum trägt einen weiblichen, japanischen oder niederländischen Vornamen! Packen Sie den Picknickkorb ein und machen Sie es sich unter den blühenden Ästen gemütlich. Auch Tulpen-Fans kommen in Amsterdam im Frühling voll auf ihre Kosten. Kombinieren Sie den Trip mit einem Besuch im Keukenhof, dort blühen zeitgleich die berühmten Tulpen!

Paris, Frankreich

© Getty Images

Gibt es etwas Romantischeres als die Stadt der Liebe im Frühling? Wenn die Kirschbäume von Ende März bis Mitte April blühen, bekommt Paris ein himmlisches Upgrade. Das ultimative Sakura-Spektakel erwartet Sie in den Trocadéro-Gärten und auf dem Marsfeld. Sie wollen die Blütenpracht ohne Menschenmassen genießen? Dann steigen Sie in den Zug und fahren Sie zum Parc de Sceaux vor den Toren der Stadt. Ein echter Geheimtipp!

Bonn, Deutschland

© Getty Images

Die Heerstraße in Bonn – auch bekannt als die Kirschblütenallee – ist eine absolute Legende und einer der meistfotografierten Orte Europas im Frühling. Die riesigen Kirschbäume bilden hier jedes Jahr im April ein geschlossenes, märchenhaftes rosa Blätterdach direkt über der gepflasterten Straße. Wenn der Wind weht und die Blätter fallen, spazieren Sie über einen magischen, pinkfarbenen Blumenteppich.

Stockholm, Schweden

© Getty Images

Auch im hohen Norden wird es im Frühling spektakulär. Im Herzen von Stockholm wartet von Mitte bis Ende April der Kungsträdgården mit über 60 japanischen Kirschbäumen auf. Sie waren 1998 ein Geschenk Japans an König Carl XVI. Gustaf und bilden zur Blütezeit ein zartes, hellrosa Blätterdach. Ein weiteres Highlight: Schlendern Sie zum Bysistorget-Platz. Hier können Sie in charmanten Outdoor-Cafés direkt unter einem Blütenhimmel Ihren Kaffee genießen und das bunte Treiben beobachten.

Kopenhagen, Dänemark

© Getty Images

Über 200 Kirschbäume tauchen den Langelinieparken in Kopenhagen jeden April in ein zartes Rosa. Das Highlight: Das alljährliche Copenhagen Sakura Festival (am 18. und 19. April), das Besucher aus der ganzen Welt in seinen Bann zieht! Cosplay, japanische Kultur und Trommelmusik machen das Blütenfest zu einem unvergesslichen Event. Die milden Frühlingstage sollten Sie auch unbedingt für eine Bootstour durch die berühmten Kanäle Kopenhagens nutzen.

Edinburgh, Schottland

© Getty Images

Edinburghs raue, historische Skyline ist ohnehin schon beeindruckend. Doch im Frühling stiehlt der Park The Meadows allem die Show! Die von Kirschbäumen gesäumten Wege verwandeln sich Ende April in leuchtende Blütentunnel. Perfekt für den romantischen Frühlingsspaziergang oder das entspannte Picknick auf der Wiese. Im sanften Morgenlicht leuchten die Blüten besonders intensiv, und Sie haben die Alleen fast für sich allein.

Hasselt, Belgien

© Getty Images

Wer es lieber etwas ruhiger mag, sollte sich sofort diesen Ort auf die Bucket-List setzen: Der Japanische Garten in Hasselt! Es ist der größte seiner Art in ganz Europa. Zwischen traditionellem Landschaftsbau, beruhigenden Koi-Teichen, sanften Wasserfällen und authentischen Steinwegen leuchten die traumhaften Kirschbäume Ende März besonders intensiv. Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen.