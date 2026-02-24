Geheimtipps: Diese Wanderwege in Europa wecken Frühlingsgefühle

Weg mit dem dicken Wintermantel, her mit den Wanderschuhen! Europa lockt mit dem ersten satten Grün, unberührten Wegen und dem herrlichen Gefühl von warmer Sonne auf der Haut. Der Frühling bietet die perfekten Bedingungen für ausgedehnte Wanderungen. Wir verraten unsere absoluten Favoriten!

Während es bei uns noch kühl und wechselhaft sein kann, lockt der Frühling in anderen Teilen Europas bereits mit idealen Bedingungen zum Wandern. Die drückende Sommerhitze ist noch fern und die Landschaft steht in voller Blüte: saftig grüne Wiesen, blühende Hänge und klare Fernblicke begleiten jeden Schritt. Jetzt gehören viele Wanderwege noch Ihnen ganz allein! Hier kommen die schönsten Routen, auf denen Sie das Frühlingserwachen in seiner ganzen Pracht erleben können.

Rota Vicentina, Portugal

Wenn in Mitteleuropa noch Schmuddelwetter herrscht, steht die Landschaft im Südwesten Portugals bereits in voller Blüte. Der Frühling ist die beste Zeit für die legendäre Rota Vicentina. Bei herrlich milden Temperaturen wandern Sie vorbei an den wilden, weiß leuchtenden Blüten der berühmten Zistrosen. Kombinieren Sie den „Fischerpfad“ direkt an den Klippen mit dem „Historischen Weg“ im Landesinneren. Bei milden Temperaturen erleben Sie hier die Algarve von ihrer unberührten Seite.

Hohe Tatra, Polen & Slowakei

Sie suchen nach einem echten Geheimtipp? Dann ab in die Hohe Tatra! Das flächenmäßig kleinste Hochgebirge der Welt (ein Drittel in Polen, zwei Drittel in der Slowakei) verzaubert mit echtem Alpen-Flair. Wenn sich Ende März der Winter langsam verabschiedet, geschieht hier etwas Magisches: Unzählige violette und lilafarbene Krokusse durchbrechen die Erde und dienen als farbenprächtige Frühlingsboten. Sie wandern auf schmalen Pfaden durch dieses Blütenmeer, während in der Ferne auf den schroffen Gipfeln noch der letzte Schnee in der Frühlingssonne glitzert.

Hardangerfjord, Norwegen

Norwegen im Frühling? Ja, unbedingt! Am Hardangerfjord erleben Sie ein wahres Natur-Spektakel. Auf den abfallenden, saftig grünen Hängen zwischen majestätischen Bergen und dem tiefblauen Meeresarm wachsen Äpfel, Birnen, Zwetschken und Süßkirschen. Die Wanderungen rund um Ulvik sind absolut familientauglich und bieten durchgehend spektakuläre Fjordblicke. Das Highlight: Belohnen Sie sich nach der Tour auf einem der lokalen Obsthöfe mit frisch produziertem, hausgemachtem Cider oder Apfelsaft!

Valle del Jerte, Spanien

Im Frühjahr entpuppt sich das Valle del Jerte als das wohl überraschendste grüne Wanderparadies Europas! Knapp 1,5 Millionen (!) Kirschbäume hüllen das Tal Jahr für Jahr in ein schneeweißes Blütenkleid. Die absolute Traumroute: Starten Sie in Tornavacas und wandern Sie in südwestlicher Richtung mitten durch diese surreale Kirschblütenlandschaft bis ins Naturschutzgebiet Garganta de los Infiernos. Ein Fest für die Sinne!

Madeira, Portugal

Warum auf den Frühling warten, wenn man auf eine Insel fliegen kann, wo er das ganze Jahr über zu Hause ist? Madeira ist mit beständigen, milden 15 bis 20 Grad das ultimative Mekka für Outdoor-Fans. Wer entspannt ins Wanderjahr starten will, ist hier genau richtig: Sattgrüne Vegetation und herrliche Ruhe prägen die Wege im Frühjahr. Folgen Sie den berühmten Levadas (den historischen Wasserkanälen) durch dichte, mystische Lorbeerwälder, entdecken Sie verborgene Wasserfälle und spazieren Sie an steilen, dramatischen Küstenhängen entlang.

Mallorca, Spanien

Vergessen Sie den Hochsommer auf Mallorca, der wahre Zauber der Baleareninsel entfaltet sich zwischen Ende Februar und Mai! Mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zeigt sich die Insel von ihrer ruhigsten und authentischsten Seite. Es ist das perfekte Wetter für ausgedehnte, schweißfreie Touren.

Das absolute Highlight: Die Region Es Pla in der Inselmitte. Hier wandern Sie vorbei an knorrigen Olivenbäumen und der weltberühmten, zartrosa Mandelblüte. Auch die Weinstraße Mallorcas leuchtet im Frühling in den frischesten Grüntönen und belohnt Sie hinter jeder Kurve mit eindrucksvollen Panoramen.