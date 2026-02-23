Wien zählt zu den Top-Tourismus-Städten für Senioren - das sind die Top-10

Endlich Zeit für die schönen Dinge im Leben! Wer sagt eigentlich, dass man im Ruhestand die Füße hochlegen muss? Im Gegenteil: Senioren reisen so viel wie nie zuvor. Eine aktuelle Studie enthüllt, welche Metropolen weltweit das perfekte Pflaster für das „beste Alter“ sind.

Stellen Sie sich vor: Kein Termindruck im Nacken, der Wecker bleibt stumm und die einzige wichtige Entscheidung des Tages lautet: Gehen wir erst ins Museum oder direkt ins Gasthaus? Die goldene Generation hat das Reisen für sich entdeckt. Laut einer aktuellen Umfrage des Reiseversicherers AllClear planten satte 70 % der über 50-Jährigen im vergangenen Jahr einen Trip – Tendenz steigend.

Doch wohin reist es sich am entspanntesten, wenn Barrierefreiheit, Sicherheit und ein erstklassiges Öffis-Netz Priorität haben? AllClear hat über 175 Städte weltweit unter die Lupe genommen. Wir verraten Ihnen, welche Städte die seniorenfreundlichsten der Welt sind.

Die Top 3: Hier schlagen Senioren-Herzen höher

Europa dominiert das Ranking der seniorenfreundlichsten Städte weltweit. Besonders unsere Nachbarn im Norden und Süden wissen, wie man Komfort und Kultur vereint.

Platz 1: Valencia (Spanien)

© Getty Images

Mit 74,2 Punkten ist Valencia die unangefochtene Nummer eins für Seniorenreisen. Warum? Die Stadt ist herrlich flach und lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden. Zwischen den Besichtigungen der historischen Altstadt laden unzählige Cafés zu einer Pause ein.

Unser Tipp: Probieren Sie eine authentische Paella direkt am Geburtsort des Gerichts!

Platz 2: Den Haag (Niederlande)

© Getty Images

Die politische Hauptstadt der Niederlande punktet mit einer unschlagbaren Kombination aus Stadtleben, Waldgebieten und Strandnähe. In der Studie wird besonders die hohe Sicherheit und die erstklassige Qualität der Grünflächen hervorgehoben.

Platz 3: Amsterdam (Niederlande)

© Getty Images

Die flache Topografie macht Amsterdam zum Paradies für Spaziergänger. Wer die Füße schonen will, gleitet entspannt mit dem Boot durch die Grachten. Das kulturelle Angebot (z.B. das Anne-Frank-Haus) ist Weltklasse und für Senioren bestens erschlossen.

Wien: Weltklasse-Kultur und Komfort

© Getty Images

Wien zählt weltweit zu den Top 15 der seniorenfreundlichsten Städte (60,4 Punkte)! Dass wir in Sachen Lebensqualität oft die Nase vorn haben, ist bekannt, doch für ältere Reisende bietet die Donaumetropole ein ganz besonderes Paket. Es ist die perfekte Symbiose aus Tradition und moderner Infrastruktur. Ob Staatsoper, Burgtheater oder die weltberühmten Museen – Wien bietet ein Angebot, das weltweit seinesgleichen sucht. Fast alle Kultureinrichtungen sind heute barrierefrei zugänglich. Pluspunkt: Die Wiener Linien machen es Senioren leicht. Mit Rolltreppen und Liften an fast jeder Station ist die Fortbewegung ein Kinderspiel.

Ranking der seniorenfreundlichsten Städte

© Getty Images

Valencia, Spanien, 74,2 Den Haag, Niederlande, 73,4 Amsterdam, Niederlande, 71,4 Rotterdam, Niederlande, 69,8 Kopenhagen, Dänemark, 67,3 Porto, Portugal, 65,0 München, Deutschland, 64,3 Helsinki, Finnland, 63,9 Genf, Schweiz, 63,4 Lissabon, Portugal, 62,3 Sacramento, US, 61,7 Taipeh, Taiwan, 60,4 Wien, Österreich, 60,4 Perth, Australien, 60,2 Washington, USA, 60,2

Die maximale Punkteanzahl war 100.