Sparpotenzial bis zu 68 %: Das sind die besten Tage zum Urlaub buchen

Endlich wieder Sonne im Herzen und Sand zwischen den Zehen! Die Sehnsucht nach dem Paradies ist riesig, aber wann bucht man am besten? Laut Auswertung für 2026 gibt es hierfür einen bestimmten Monat und Wochentag, um besonders viel Geld zu sparen.

Wir sind bereits zwei Monate im Jahr 2026 und seien wir ehrlich: Nach fast acht harten Wochen voller Arbeit, Wintergrau und Alltagsstress ist die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Erholung riesig. Während einige bereits ihre Koffer für Ziele wie Neuseeland oder Seoul packen, stellen sich andere jetzt die alles entscheidende Frage: Wann und wo soll es hingehen und vor allem, wann buche ich am billigsten? Eine brandneue Auswertung gibt nun den ultimativen Aufschluss für alle Schnäppchenjäger!

Der Juni-Trick: 68 % Ersparnis möglich!

Vergessen Sie den teuren Dezember-Urlaub. Laut der aktuellen „Air Hacks“-Analyse von Expedia ist der Juni der absolute Goldmonat für Flugbuchungen im Jahr 2026. Wer schlau kombiniert, spart hier massiv: Im Durchschnitt liegen die Flugpreise im Juni unglaubliche 68 % unter den Preisen im Dezember.

Doch nicht nur der Monat zählt, auch der Wochentag ist entscheidend für Ihr Konto:

Günstigster Buchungstag: Machen Sie es sich am Sonntag mit dem Laptop gemütlich, das ist statistisch der preiswerteste Tag, um Ihr Ticket zu sichern.

Günstigster Abflugtag: Wer am Freitag startet, spart im Vergleich zum Samstag rund 18 % der Kosten.

Das perfekte Buchungsfenster: Timing ist alles!

Viele glauben, man müsse bereits ein halbes Jahr im Voraus buchen, um zu sparen. Doch die Analyse zeigt einen überraschenden „Sweet Spot“ viel näher am Abflugdatum:

Inlandsflüge (Economy Class): Buchen Sie idealerweise 31 bis 45 Tage vor Abflug. Damit sind die Tickets im Schnitt 46 € günstiger als bei einer Buchung, die mehr als sechs Monate zurückliegt.

Internationale Trips: Hier sparen Sie etwa 112 €, wenn Sie erst 15 bis 30 Tage vor Abflug zuschlagen. Auch ein Zeitraum von 31 bis 45 Tagen bringt noch eine satte Ersparnis von 102 €.

Packen Sie also schon mal die Koffer, mit diesen Insider-Tricks wird 2026 das Jahr Ihres Lebens, ohne dass Ihr Konto dabei baden geht!