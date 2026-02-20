Fernweh? Ranking enthüllt die besten europäischen Reiseziele für 2026

Sie suchen nach der ultimativen Reiseinspiration für dieses Jahr? Dann können Sie die unzähligen Reiseführer jetzt zur Seite legen. Über 1,3 Millionen Reisende aus 154 Ländern haben beim Portal „European Best Destinations“ abgestimmt und die spektakulärsten Ziele für das Jahr 2026 gekürt.

Zahlreiche beliebte Reiseziele wie Venedig, Capri oder Madeira haben bereits Einschränkungen für Touristen eingeführt. Welche Orte sind 2026 überhaupt noch einen Besuch wert? Das Reiseportal „European Best Destinations“ hat die Top-Ziele des Jahres 2026 enthüllt. Neben weltbekannten Kulturmetropolen, die sich in einem völlig neuen Licht präsentieren, haben es in diesem Jahr auch echte Geheimtipps auf die Spitze der Liste geschafft. Hier sind die besten Reiseziele, die 2026 definitiv auf Ihrer Bucket List stehen sollten.

Platz 1: Madrid, Spanien

© Getty Images

Madrid wurde zur besten europäischen Destination 2026 gewählt! Warum? Weil diese Stadt pure Lebensfreude versprüht. Mit über 3.000 Sonnenstunden im Jahr ist Madrid ein Paradies für alle, die das Leben im Freien lieben. Ob Schlemmen in der dynamischsten Gastroszene des Kontinents oder Flanieren im majestätischen Retiro-Park, Madrid verbindet Tradition und modernen Lifestyle so perfekt wie keine andere Stadt. Unser Tipp: Genießen Sie den Sonnenuntergang auf einer der unzähligen Dachterrassen. Ein absolutes Muss für jeden City-Trip!

Platz 2: Nikosia, Zypern

© Getty Images

Die Silbermedaille geht an eine Stadt, die gerade eine faszinierende Wandlung durchläuft: Nikosia. Die zypriotische Hauptstadt wurde zu einem der besten Kulturreiseziele Europas gekürt und bietet den wohl spannendsten Kontrast des Mittelmeerraums. Hier verschmelzen Antike und Moderne zu einem faszinierenden Mix. Nikosia ist herzlich, kreativ und bietet eine Gastronomie, die süchtig macht. Ein echtes Juwel im Mittelmeer, das Sie 2026 unbedingt auf Ihrer Liste haben müssen!

Platz 3: Region Štajerska, Slowenien

© Getty Images

Wer die Massen meiden und in puren Genuss eintauchen will, muss 2026 in die Region Štajerska. Die Region Štajerska im Nordosten Sloweniens hat es unter die Top 3 geschafft. Wer Natur pur, erstklassige Weine und authentische Kultur sucht, ist hier genau richtig. Dieses Reiseziel wirkt raffiniert und bodenständig zugleich, perfekt für eine Auszeit vom Stress. Die Landschaft ist so malerisch, dass sie direkt aus einem Märchenbuch stammen könnte.

Platz 4: Verona, Italien

© Getty Images

Es muss nicht immer Rom oder Florenz sein. Verona beweist auch 2026, warum es zu den unwiderstehlichsten Städten Italiens gehört. Die Stadt von Romeo und Julia besticht durch pastellfarbene Fassaden und Weltklasse-Opern. Doch das wahre Highlight Veronas ist sein Rhythmus: Er ist entspannt. Schlendern Sie über marmorgepflasterte Straßen, vorbei an versteckten Innenhöfen, bis Sie in einem kleinen Café landen, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Verona bietet das klassische Italien, aber spürbar leichter und ruhiger.

Platz 5: Paris, Frankreich

© Getty Images

Paris ist zeitlos, aber 2026 wirkt die Stadt der Liebe frischer als je zuvor! Eine neue Welle von Boutique-Hotels, hippen Naturweinbars und modernen Designstudios haucht der Metropole eine ganz neue Energie ein. Paris fühlt sich 2026 leichter und lebendiger an. Egal, ob Sie zum ersten oder zum zehnten Mal dort sind: Paris wird Sie 2026 garantiert wieder verzaubern!

Die Top 20 der besten europäischen Reiseziele im Überblick

Madrid, Spanien Nikosia, Zypern Štajerska-Region, Slowenien Verona, Italien Paris, Frankreich Câmara de Lobos, Madeira, Portugal Alaçatı, Türkei Burano, Italien Lissabon, Portugal Almería, Spanien Stavanger, Norwegen Costa Vicentina, Portugal Ano Koufonissi, Insel Chora, Griechenland Begur, Spanien Cefalu, Sizilien, Italien Avlemonas, Insel Kytheria, Griechenland Bosa, Sardinien, Italien Ravello, Italien Insel Procida, Italien Taormina, Sizilien, Italien

Ob das sonnige Madrid oder das grüne Slowenien, das Reisejahr 2026 verspricht spektakulär zu werden.