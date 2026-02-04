Vorsicht! Auf dieser Insel brauchen Sie jetzt ein Ticket zum Wandern

Wandern im Urlaub wird ab 2026 deutlich strenger: Auf einer beliebten europäischen Ferieninsel sind Reservierung und Ticket künftig Pflicht, sonst drohen bis zu 50 Euro Strafe.

Wer 2026 einen Wanderurlaub auf Madeira plant, sollte jetzt genau aufpassen. Auf der beliebten Atlantikinsel wird Wandern künftig nicht nur organisiert, sondern auch kostenpflichtig. Die Behörden reagieren damit auf den immer stärker werdenden Andrang auf die berühmten Wanderwege. Der Massentourismus bereitet vielen Orten auf der Insel schon länger Sorgen. Für die kommende Saison 2026 will man deshalb klar gegensteuern.

© Getty Images

Seit dem 1. Januar gilt auf Madeira ein neues Reservierungs- und Bezahlsystem für offizielle Wanderwege.

Diese Wanderwege sind betroffen

Das neue System gilt für alle klassifizierten Routen, also genau für jene Wege, die bei Urlauberinnen und Urlaubern besonders beliebt sind.

Dazu gehören unter anderem:

Pico do Areeiro

Pico Ruivo

Balcões

Levada do Rei

Gerade diese Routen zählen zu den absoluten Klassikern auf der Insel – und sind in der Hochsaison oft extrem überlaufen.

Die Behörden erklären den Schritt auf der offiziellen Plattform „Our Madeira“ so: Die stark wachsende Beliebtheit der Insel und ihrer Wanderwege habe zu einem stetig steigenden Besucheraufkommen geführt.

Wandern kostet jetzt Geld

Wer künftig einen der offiziellen Wanderwege nutzen möchte, muss zahlen. Die neue Gebühr liegt bei: 4,50 Euro pro Person und pro Weg.

Ausgenommen sind:

Kinder unter 12 Jahren

Einheimische

Für alle anderen gilt: Sobald Sie einen der ausgewiesenen Pfade betreten, brauchen Sie ein gültiges Ticket. Das können Sie unter diesem Link buchen.

Neu ist auch die Reservierungspflicht

Noch wichtiger als die Gebühr ist die neue Buchungsregel. Wanderinnen und Wanderer müssen ihren Startzeitpunkt künftig vorab online reservieren. Der Zugang zum jeweiligen Wanderweg ist dann nur innerhalb eines festgelegten 30-Minuten-Zeitfensters erlaubt. Für jedes Zeitfenster gibt es außerdem ein fixes Besucherlimit. So sollen Staus auf schmalen Pfaden, überfüllte Aussichtspunkte und gefährliche Situationen vermieden werden.

© Getty Images

Ohne Ticket droht eine Strafe

Wer ohne gültige Buchung oder ohne bezahltes Ticket auf einem der offiziellen Wege unterwegs ist, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 50 Euro. Kontrollen sollen vor allem auf stark frequentierten Strecken durchgeführt werden.

Madeira gehört seit Jahren zu den beliebtesten Wanderzielen Europas.Spektakuläre Bergkämme, Levadas durch den Lorbeerwald und beeindruckende Aussichtspunkte ziehen immer mehr Menschen auf die Insel.